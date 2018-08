Nemčija podpira vstop Hrvaške v schengen, ki ga Zagreb načrtuje za leto 2020

Pogovor o mejnih sporih v hrvaški soseščini

28. avgust 2018

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću med obiskom v Berlinu dejala, da podpira priključitev Hrvaške schengenskemu območju, ki jo Zagreb načrtuje do leta 2020, ko bodo predsedovali Evropski uniji.

Plenkovič, ki je v ponedeljek prispel na dvodnevni delovni obisk v Nemčijo, se je z Merklovo pogovarjal predvsem o krepitvi odnosov, govorila pa sta tudi o odnosih Hrvaške s sosedami, med drugim tudi o sporu o meji s Slovenijo.

Na skupni novinarski konferenci je Merklova potrdila, da sta se s Plenkovićem pogovarjala o možnosti za rešitev sporov, ki jih ima Hrvaška s Slovenijo, BiH-om in drugimi državami v soseščini. Nemška kanclerka je dejala, da ima Hrvaška kot članica EU-ja pomembno vlogo na jugovzhodu Evrope, kjer je po njenih besedah kljub berlinskemu procesu in majskemu vrhu EU-ja in držav Zahodnega Balkana v Sofiji stanje "precej zapleteno".

Hrvaški premier je kot prvi cilj Hrvaške označil vstop v schengen do leta 2020, ko bo predsedovala EU-ju, vendar je to odvisno od ocene Bruslja, ali je Zagreb izpolnil vse pogoje za uveljavitev schengenskih pravil na vzhodnih mejah.

Drugi hrvaški strateški cilj v EU-ju je vstop v evrsko območje, ki ga Plenković načrtuje v mandatu naslednje hrvaške vlade. Ta naj bi se predvidoma začel konec leta 2020.

Merklova govorila s Trumpom o meji

Glede poskusa dogovora Srbije in Kosova o spremembi meje, je Merkovla dejala, da se je o tem pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sama pa ocenjuje, da je treba biti pri spreminjanju državnih meja previden, da ne bi sprožili sporov pri razmejitvi drugih držav.

Plenković je dejal, da Hrvaška ne bo stala v prvi vrsti tistih, ki podpirajo spremembe meja, ker bi se te lahko odražale "nekje drugje". Ponovil je stališče Zagreba, da je treba spoštovati dediščino Badinterjeve komisije.

Nemčija prva trgovinska partnerica

Merklova in Plenković sta večkrat poudarila, da imata Nemčija in Hrvaška odlične dvostranske odnose, ki jih nameravajo okrepiti s sprejetjem akcijskega načrta za sodelovanje na desetih področjih, kot so zunanja in evropska politika, energetika, kultura, parlamentarno sodelovanje. Izrazila sta pričakovanje, da bosta zunanja ministra akcijski načrt podpisala v prihodnjih mesecih.

Ocenila sta tudi, da bi lahko gospodarsko sodelovanje še okrepili. Plenković je dejal, da je Nemčija prvi hrvaški zunanjetrgovinski partner s 5,2 milijarde evrov blagovne menjave v lanskem letu. Nemčija je tudi med največjimi vlagatelji na Hrvaškem, saj je v 25 letih tja vložila 3,1 milijarde evrov, Hrvaško pa vsako leto obišče tudi več kot dva milijona nemških turistov.

