Nemčija potrdila uvedbo vinjet, Avstrija napoveduje tožbo

Vinjetni sistem naj bi zagnali leta 2019

31. marec 2017 ob 19:35

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Zgornji dom nemškega parlamenta je potrdil zakon glede vinjetnega sistema cestninjenja za osebna vozila. Nemškim voznikom bo denar za nakup vinjete vrnjen z davčno olajšavo, 10-dnevne vinjete za tujce naj bi stale 2,5 evra.

Po spodnjem je tudi zgornji dom nemškega parlamenta, sestavljen iz 16 federalnih regij, odobril dogovor med Nemčijo in Evropsko komisijo glede zakona o cestninjenju, s čimer je končal štiriletni zakonodajni postopek. Zakon bo začel veljati ob podpisu nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, poroča Deutsche Welle.

Nemški vozniki naj bi tako plačevali cestnine tako za regionalne ceste kot avtoceste, vendar bi prek davčne olajšave dobili denar nazaj. Tuji vozniki osebnih vozil naj bi plačevali uporabo 13.000 kilometrov dolgega nemškega avtocestnega omrežja. 10-dnevna vinjeta naj bi stala 2,5 evra, medtem ko bo letna vinjeta stala 67 in 130 evrov, odvisno od velikosti in okoljevarstvenih standardov vozila. Vozniki bencinskih vozil naj bi plačevali manj kot vozniki dizelskih. Za motorje, električne avtomobile, reševalna vozila in vozila za prevoz invalidov naj bi bila uporaba avtocest brezplačna.

Nemčija naj bi po predvidevanjih za vzpostavitev vinjetnega sistema in izgradnjo potrebne infrastrukture za plačevanje potrebovala vsaj dve leti, tako da vinjetnega sistema naj ne bi zagnali pred letom 2019, poroča Reuters.

Regionalna nestrinjanja

Vendar se posamezne obmejne regije z novim sistemom ne strinjajo. Prometni minister v regiji Rhineland-Palatinate - ki meji na Belgijo, Luksemburg in Francijo - Volker Wissing opozarja, da so za obmejne regije stranke iz tujih držav bistvenega pomena, zavzel se je za možnost, da bi tudi tuji državljani, živeči v obmejnih regijah, nemške avtoceste uporabljali brezplačno.

Avstrija napoveduje tožbo

Medtem je Avstrija zaradi uvedbe plačila na avtocestah napovedala tožbo proti Nemčiji. Eden izmed mejnih prehodov med državama namreč leži prav na poti, ki jo Avstrijci najpogosteje uporabljajo za pot iz Salzburga proti zahodnemu delu države. "Italijani morajo plačati, Francozi morajo plačati, Avstrijci moramo plačati, samo Nemci ne. Menim, da je to diskriminatorno in v nasprotju z evropskim pravom," je dejal avstrijski prometni minister Joerg Leichtfried in napovedal pritožbo na sodišče Evropske unije v Luxembourgu.

J. R.