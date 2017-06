Nemčija: Potrjena pravica istospolno usmerjenih do poroke in posvajanja otrok

SPD razburil koalicijo

30. junij 2017 ob 10:14,

zadnji poseg: 30. junij 2017 ob 10:43

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemški parlament je s 393 glasovi za in 226 proti potrdil uzakonitev porok za istospolne pare, ki bodo lahko tudi posvajali otroke. Kanclerka Angela Merkel je glasovala proti.

Po trenutni zakonodaji so lahko istospolni pari sklepali le civilna partnerstva, nova zakonodaja pa bo določala, da "poroko sklepata dva človeka različnega ali istega spola".

Pričakovati je bilo tesno glasovanje, saj imajo socialdemokrati (SPD), Levica in Zeleni skupaj 320 poslanskih mandatov in s tem le malenkost več kot CDU/CSU.

Skupina strank je sicer z glasovanjem zgrabila priložnost, ki se jim je ponudila, ko je kanclerka v svojih izjavah v začetku tedna nakazala popuščanje v dosedanjem nasprotovanju uzakonitvi porok istospolnih parov.

V torek je po srečanju s svojo poslansko skupino Angela Merkel tako sporočila, da lahko poslanci CDU-ja/CSU-ja o poroki za vse glasujejo po lastni vesti in jim ni treba slediti smernicam stranke, s čimer se je odprla pot uzakonitvi porok istospolnih parov. Glasovanje v skladu s strankarskimi pravili bi namreč prineslo skoraj zanesljivo zavrnitev.

Sprememba kanclerkinega stališča

Kanclerka Angela Merkel je sicer glasovala proti, saj je po njenem mnenju poroka "poroka med moškim in žensko". Kljub temu pa je dejala, da upa, da bo sprejetje zakona pomenilo več "socialnega miru", poroča BBC.

Pregovorno previdna kanclerka, ki je leta 2013 še nasprotovala enakopravnosti istospolno usmerjenih zaradi skrbi za "blaginjo otrok", je pred nekaj dnevi dejala, da je doživela "izkušnjo, ki ji je spremenila življenje". Večerjala je namreč z lezbijskim parom, ki skrbi za osem rejencev, poroča BBC.

Jeza znotraj koalicije

Glasovanje na zadnji dan zasedanja bundestaga pred volitvami je pristojni parlamentarni odbor ob nasprotovanju krščanskih demokratov CDU-ja/CSU-ja omogočil z glasovi SPD-ja, Levice in Zelenih.

Odločitev koalicijskega SPD-ja je povzročila veliko razburjenja v vrstah vladajočih CDU/CSU, češ da gre za kršitev koalicijskega dogovora, po katerem naj v tem mandatu ne bi glasovali o tem vprašanju. Kljub temu je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA za zakon glasovalo najmanj 70 poslancev unije CDU/CSU oziroma skoraj četrtina.

Po anketi, ki jo je izvedla vladna protidiskriminacijska agencija, pravico istospolno usmerjenih podpira 83 odstotkov prebivalcev Nemčije.

BBC poroča, da so nasprotniki Angele Merkel zaradi sprejetja zakona pred volitvami izgubili eno od tem kampanje.

Več poskusov blokiranja

CDU je z bavarsko sestrsko stranko CSU že večkrat ustavil prizadevanja, da bi v Nemčiji uzakonili poroke istospolnih parov. V nemškem parlamentu so bili nedavno v obravnavi trije predlogi s tega področja, a so o njih predvidoma nameravali glasovati šele po jesenskih parlamentarnih volitvah.

V Nemčiji so leta 2001 uvedli možnost sklepanja civilnega partnerstva za istospolne pare, doslej pa so zakon dopolnili z njihovo izenačitvijo s poročenimi pari na več področjih, denimo davčnem. Na številnih področjih, vključno z možnostjo posvojitve otrok, pa so vseeno ostajale razlike.

B. V.