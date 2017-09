Nemčija: Pred volitvami se ve le, da bo zmagal CDU Angele Merkel

SPD naj bi bil drugi

22. september 2017 ob 08:02

Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na nemški javni televiziji so se sinoči še zadnjič pred volitvami soočili predstavniki vseh sedmih strank, ki naj bi se prebile v parlament. Zmagovalci volitev naj bi bili krščanski demokrati, vse ostalo pa je odprto.

Med predstavniki strank na soočenju ni bilo kanclerke Angele Merkel (CDU) in Martina Schulza (SPD), menjala sta ju Ursula von der Leyen in Manuela Schwesig. Čeprav se ve, kdo bo zmagovalec nedeljskih volitve, to bodo krščanski demokrati z Angelo Merkel, je vse ostalo povsem odprto. Predvsem, kdo bo v vladni koaliciji s CDU-jem.

Po šestih tednih kampanje je sedem predstavnikov strank delovalo dokaj sveže, predvsem pa so zelo vneto zagovarjali in izpostavljali razlike drug z drugimi. Predvsem predstavnica Socialdemokratske stranke Manuela Schwesig je zelo jasno povedala, da želijo v teh treh dneh doseči vse neodločene volivce in jim pokazati, da se bodo zanje borili na treh področjih: varne pokojnine, več denarja za izobrazbo in za poklice kot je nega.

Dvoboj za tretje mesto poteka med tremi strankami: liberalnim FDP-jem, Stranko Levice in skrajno desno Alternativo za Nemčijo. Christian Lindner je nagovarjal predvsem mlade volivce, da je treba poskrbeti za mlade torej in tudi, da velika koalicija potrebuje dobro opozicijo in da to želijo biti, čeprav je povsem jasno, da si najbolj od vsega želijo v koalicijo s CDU-jem.

Kathrin Göring Eckhard iz Zelenih je opozarjala, da je neokusno, da CDU in SPD zdaj predstavljata program za zmanjšanje revščine, ko pa se je ta med njihovo vladavino povečala. Sahra Wagenknecht je izpostavila podobno, pa tudi, da je njihova stranka edina, ki zares zagovarja socialne pravice. Prav vsi pa so Alexandra Gaulanda iz Alternative za Nemčijo obtožili polariziranja družbe, širjenja in spodbujanja sovraštva, Manuela Schwesig iz SPD-ja celo, da njihova retorika spominja na nacistično. Volitve in volilni izidi še zdaleč niso odločeni.

Polona Fijavž, RTV Slovenija