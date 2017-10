Nemčija še za pol leta podaljšala nadzor na meji z Avstrijo

Države imajo več možnosti za uvedbo nadzora

12. oktober 2017 ob 12:25

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemška vlada je še za šest mesecev podaljšala nadzor na meji z Avstrijo in na letalskih povezavah iz Grčije. Trenutni nadzor na notranjih schengenskih mejah bi se moral v skladu s schengenskimi pravili sicer izteči 11. novembra.

Notranji minister Thomas de Maiziere je podaljšanje nadzora po poročanju nemške tiskovne agencije DPA utemeljil z nizom terorističnih napadov v Nemčiji in Evropi. "Še vedno so pomanjkljivosti pri varovanju zunanjih meja EU-ja, prav tako se nadaljuje obsežen tok nezakonitih migracij znotraj schengenskega območja," je dejal.

De Maiziere je še poudaril, da se je moral kot notranji minister ustrezno odzvati na razmere. O podaljšanju nadzora se je Nemčija pogovorila z državami, ki jih bo ta ukrep zadeval, obveščene pa so tudi ustrezne institucije Evropske unije, je zatrdil minister. "Popolnoma se bomo k schengenskemu območju brez nadzora na notranjih mejah lahko vrnili šele, ko bo razvoj celotnega položaja to dopuščal," je še dejal minister.

Zdajšnji nadzor na meji naj bi se končal sredi novembra. Evropska komisija je sicer predlagala reformo pravil, ki bi omogočila nadaljevanje notranjega nadzora v schengnu iz varnostnih razlogov celo na tri leta.

Tri možnosti za začasno uvedbo nadzora

Veljavna schengenska pravila določajo tri možnosti za začasno uvedbo nadzora v območju schengna. Prva je enostranska uvedba začasnega nadzora v primeru nenadne in nepričakovane grožnje, na primer v primeru terorističnega napada, za deset dni z možnostjo podaljšanja do dveh mesecev.

Druga možnost je uvedba nadzora v primeru t. i. migracijskih pritiskov na podlagi predloga Evropske komisije, o katerem članice EU-ja odločajo s kvalificirano večino. Tak nadzor je mogoče uvesti za do šest mesecev z možnostjo podaljšanja do dveh let. To možnost uporabljajo Avstrija, Nemčija, Švedska, Danska in Norveška.

V skladu s tretjo možnostjo pa lahko članica v primeru predvidljive resne grožnje javnemu redu ali varnosti enostransko uvede nadzor za obdobje do 30 dni z možnostjo podaljšanja do šest mesecev. Ta ukrep so članice doslej uporabljale ob velikih napovedanih političnih ali športnih dogodkih, na primer nogometnih prvenstvih.

V schengenskem območju je 26 držav. Med njimi je 22 članic EU-ja - zunaj njega so Velika Britanija, Irska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška in Ciper - ter štiri nečlanice - Norveška, Islandija, Švica in Liechtenstein. Slovenija je postala članica schengna decembra leta 2007.

B. V.