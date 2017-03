Nemčija: Sirski begunec izgubil tožbo proti Facebooku zaradi lažnih novic

Sodišče razsodilo v korist podjetja

7. marec 2017 ob 21:35

Würzburg - MMC RTV SLO/STA

Nemško deželno sodišče v Würzburgu je razsodilo, da Facebooku na svojem družbenem omrežju ni treba dejavno iskati in brisati sovražnih objav, v katerih se pojavlja sirski begunec Anas M., ki je zaradi lažnih novic o njem tožil Facebook.

Sirski begunec je bil namreč žrtev lažnih obtoževanj na tem omrežju. Septembra leta 2015 se je fotografiral z nemško kanclerko Angelo Merkel med njenim obiskom berlinskega centra za prebežnike, kjer je bil nastanjen. Njegova fotografija je nato zaokrožila po spletu, pogosto pa so jo izrabili za sovražne namene.

Njegovo fotografijo so namreč izrabili v različnih fotomontažah, Anasa M. pa so večkrat lažno obtožili terorizma in ga prikazali kot napadalca, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Med drugim so ga povezali z napadalcem na berlinski božični sejem in napadom na brezdomca v Münchnu decembra lani. Čeprav so bile objave izmišljene, so preplavile splet v Nemčiji.

Sodišče: Facebook ni odgovoren za obrekovanje tretjih oseb

Anas M. je zato vložil zahtevo, da mora spletni gigant poiskati in izbrisati originalne objave ter vse podvojitve. Ker se Facebook na prošnjo ni odzval pozitivno, je vložil tožbo.

Sodišče pa je odločilo v korist podjetja. Razsodilo je, da Facebook ni odgovoren za obrekovanje tretjih oseb. To je namreč vsebina uporabnikov, je pojasnil sodnik. Sirec bo zato moral še naprej sam brskati po Facebooku in prijavljati lažne objave.

B. V.