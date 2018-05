Nemčija za posodobitev vojske potrebuje 12 milijard evrov

Deluje le 105 od 244 bojnih tankov

14. maj 2018 ob 20:53,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 20:55

Berlin - MMC RTV SLO

Nemčija namenja za obrambo dobrih 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) oziroma približno 38 milijard evrov. Kljub temu je stanje nemške vojske porazno. Za njeno posodobitev bi potrebovali najmanj 12 milijard evrov.

Čeprav nemška vojska sodeluje v vseh več misijah v tujini, je nemška kanclerka Angela Merkel ob dnevih nemške vojske poudarila, da je zaradi premalo denarja ogrožena verodostojnost države.

Nemška vojska je kronično podhranjena, 25 let so nižali sredstva za obrambo. Kot je razkrilo parlamentarno poročilo v začetku leta, danes nobena od šestih podmornic ni uporabna, deluje le 105 od 244 bojnih tankov, letala so nezanesljiva, oprema zastarela.

Merklova priznala: Pod pritiskom smo

"Dva odstotka BDP-ja za obrambo ni zaveza, s katero Nemčija nima nič. Nemška vojska mora uresničevati mednarodne zaveze in varovati državo. To je nujen izdatek," je dejala Merklova. "Pod pritiskom smo," je prvič priznala Merklova. Ne zaradi slabega stanja vojske, ampak ker zaveze Nata - dveh odstotkov BDP-ja za obrambo, kar naj bi naneslo okoli 70 milijard evrov, še vsaj 5 let ne bo dosegla. "Trdno smo prepričani, da čezatlantsko sodelovanje je in ostaja temelj naše družbe. To velja za vojaško in obveščevalno področje."

Do leta 2021 bi potrebovali 12 milijard

12 milijard bi potrebovali za prenovo po mnenju ministrice Ursule von der Leyen do leta 2021, da bi vojsko vsaj malo spravili vred. Dobili naj bi le 20 odstotkov tega denarja. Nemška javnost in politika doslej povečanju sredstev nista bili naklonjeni, a poteze Rusije na Krimu in menjava v Beli hiši spreminjajo tudi to.

Polona Fijavž, TV Slovenija