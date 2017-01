Nemirna tla v osrednji Italiji znova stresel potres

18. januar 2017

Rim - MMC RTV SLO

V sredo dopoldne okoli 10.30 je osrednjo Italijo stresel potres z magnitudo 5,3. Čutili so ga tudi v Rimu, o poškodovanih in škodi pa za zdaj ne poročajo.

Po podatkih italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo je bil epicenter v globini devetih kilometrov, od Amatriceja, ki ga je hudo prizadel avgustovski potres, v katerem je umrlo 297 ljudi, pa je oddaljen približno deset kilometrov južno. Kot piše RT, so tresenje tal najbolj občutili med krajema Rieti in L'Aquila, ki jo je leta 2009 stresel potres, v katerem je umrlo več kot 300 ljudi.

Gre za območje med deželama Lacij in Abruci, približno 110 kilometrov severovzhodno od Rima. Tresenje tal, ki je trajalo približno 20 sekund, so čutili po vsej srednji Italiji. Ob 11.25 je sledil nov potresni sunek, ki je bil v prestolnici občuten kot močnejši.

Enote civilne zaščite so se že odpravile na gorato območje epicentra. Pot otežuje do poldrugi meter debela snežna odeja in pomanjkanje električne energije. V osrednji Italiji je zaradi sneženja zadnjih dni okoli 90.000 ljudi še vedno brez elektrike. V mestu Ascolu Piceno je četrt mesta že dva dni brez elektrike. BBC je sicer pisal, da je na tem območju kar 300.000 ljudi ostalo brez elektrike.

