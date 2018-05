Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Haverbeckova s svojim odvetnikom. Foto: Reuters Policija je 89-letnico prijela na njenem domu. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi zanikanja holokavsta zapor za 88-letno Nemko Dodaj v

Nemška policija aretirala "nacistično babico"

89-letnica obsojena zaradi podpihovanja sovraštva

8. maj 2018 ob 11:29

Hannover - MMC RTV SLO, STA

Nemška policija je le našla in aretirala 89-letno Ursulo Haverbeck, znano kot "nacistično babico", ker se pretekli teden ni zglasila na prestajanju dveletne zaporne kazni zaradi podpihovanja sovraštva.

Večkrat obsojena zanikovalka holokavsta je med drugim trdila, da koncentracijska taborišča niso bila uporabljena za množično iztrebljanje ljudi.

Sodišče je Haverbeckovo zaradi podpihovanja sovraštva na dve leti zapora obsodilo avgusta lani.

Preteklo sredo bi se morala zglasiti v zaporu na prestajanju kazni, ker pa tja ni prišla v roku, je tožilstvo pooblastilo policijo, da izvede vse potrebno za privedbo obsojenke na prestajanje kazni.

Policija je nato izsledila Haverbeckovo na njenem domu in jo že prepeljala v zapor.

Namerava kandidirati na volitvah

Haverbeckova, ki namerava kandidirati na evropskih volitvah 2019 na listi skrajno desne stranke Desnica, je bila v preteklosti že nekajkrat obsojena zaradi zanikanja holokavsta. Lani so jo obsodili zaradi več prispevkov v desničarski reviji Stimme des Reiches (Glas rajha), v katerih je zanikala, da bi do holokavsta sploh kdaj prišlo.

Med sojenjem je večkrat zatrjevala, da je Auschwitz laž, da to nacistično koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno na poljskem ozemlju ni bilo uničevalno taborišče, ampak zgolj delovno.

V Nemčiji je zanikanje holokavsta - množičnega poboja Judov in drugih neželenih skupin ljudi med drugo svetovno vojno - kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do petih let zapora.

K. S.