Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Policija je po napadu zaprla železniško postajo. Foto: EPA Sorodne novice V napadu s sekiro v Düsseldorfu pet ranjenih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemška policija: Napadalec v Düsseldorfu ima duševne težave

Trije ljudje huje ranjeni

10. marec 2017 ob 07:38

Düsseldorf - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Moški, ki je v četrtek zvečer v Düsseldorfu s sekiro ranil sedem ljudi, prihaja iz nekdanje Jugoslavije in naj bi imel duševne težave. Po navedbah policije je 36-letnik napadal brezglavo brez določene tarče.

Nemška policija je izključila teroristično ozadje in sporočila, da je moški živel v mestu Wuppertal in je napad izvedel sam. V napadu so bili trije ljudje hudo ranjeni, štirje pa lažje. Policija še ugiba o motivu za napad.

Med begom pred policijo je moški skočil z mostu, pri čemer se je poškodoval, zato ga policija še ni mogla zaslišati. Po napadu so železniško postajo zaprli in izpraznili, na prizorišče pa je prispelo več oboroženih policistov in reševalnih vozil.

Policija je poudarila, da napad nima terorističnega ozadja in tako ni nevarnosti novih napadov.

G. V.