Nemška policija po evakuaciji festivala nadaljuje preiskave

Incidentov med evakuacijo ni bilo

3. junij 2017 ob 10:15

Nürnberg - MMC RTV SLO/STA

Nemška policija nadaljuje preiskave na prizorišču rockovskega festivala Rock am Ring v Nürburgu, ki so ga v petek zvečer evakuirali zaradi teroristične grožnje.

Ni še jasno, ali bodo festival odpovedali ali se bo nadaljeval, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Najbolj znan rockovski festival v Nemčiji, na katerem so ta konec tedna pričakovali okoli 90.000 ljudi, je policija v petek zvečer prekinila, potem ko so dobili obvestilo o morebitni teroristični grožnji, prizorišče festivala pa so evakuirali. Po navedbah organizatorjev so obiskovalci festival zapustili mirno.

Zaskrbljenost zaradi morebitnih napadov je še povečana po samomorilskem napadu med koncertom ameriške pevke Ariane Grande v dvorani v Manchestru 22. maja, ko je umrlo 22 ljudi, med katerimi je bilo največ otrok.

B. V.