Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nemška policija je sporočila, da so prijeli 55-letnega osumljenca in našli pet steklenic zastrupljene otroške hrane v Friedrichshafnu. Foto: EPA Posnetek osumljenca, ki so ga posnele varnostne kamere trgovine v Friedrichshafnu. Foto: EPA Dodaj v

Nemška policija prijela zastrupljevalca hrane, ki je zahteval več milijonov evrov

V otroški hrani našli snov za izdelavo plastičnih materialov

30. september 2017 ob 17:07

Tübingen - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nemška policija je prijela 55-letnega moškega, glavnega osumljenca v primeru izsiljevanja z zastrupljanjem hrane v trgovinah, s čimer je želel zaslužiti več milijonov evrov.

Policija je iskala okoli 50 let starega moškega, ki je trgovinam, potrošniškim organizacijam in policiji pošiljal grozilna pisma, v katerih je zahteval več milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Moškega so sicer sredi septembra posnele varnostne kamere, ko je v supermarketu v nemškem mestecu Friedrichshafen na police odlagal hrano. Nato je preko elektronske pošte o svojem početju obvestil policijo in zagrozil, da bo to storil po vsej Nemčiji in tujini, če mu ne izplačajo denarja. Kasneje so v supermarketu odkrili pet zastrupljenih steklenic otroške hrane.

K prijetju 55-letnika so pripomogli namigi javnosti, saj je policijo o moškem obvestilo več sto ljudi. Glavnega osumljenca so aretirali v mestu Tübingen.

V hrani našli strupeno snov

Policija je še sporočila, da so v otroški hrani našli etilenglikol, organsko spojino brez vonja in okusa, ki se uporablja v proizvodnji poliestrskih vlaken v tekstilni industriji in polietilentereftalatnih (PET) smol, ki se uporabljajo za plastenke in je ob zaužitju lahko smrtno nevarna. Sicer ne poročajo o primerih zastrupitve.

Moški grozil z zastrupitvijo več proizvodov

Tožilstvo v sosednjem mestu Konstanca je sporočilo, da je moški grozil z zastrupitvijo 20 različnih proizvodov. Nemška policija zato ljudi opozarja, naj bodo pri kupovanju hrane pazljivi in pozorni na morebitne znake poseganja v embalažo oziroma v živilske proizvode.

J. R.