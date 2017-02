Nemška vlada želi občutno pospešiti izgon zavrnjenih prosilcev za azil

Afganistanci druga največja skupina prosilcev za azil

9. februar 2017 ob 15:27

Berlin - MMC RTV SLO

Nemška kanclerka bo predstavila načrte za občutno pospešitev izgona prosilcev za azil, ki jim je bila prošnja zavrnjena. Med drugim želi vlada imeti dostop do podatkov na telefonu in SIM-kartic prosilcev za azil.

Ta dostop želi vlada uporabiti za preverjanje identitete prosilcev za azil. Kanclerka Angela Merkel bo z vodstvi zveznih dežel razpravljala o novem načrtu s 16 točkami za pospešitev izgonov.

Po načrtu, ki je pricurljal v nemške medije, naj bi vzpostavili nov koordinacijski center za izgone v Berlinu. Vzpostavili pa naj bi tudi t. i. izhodne centre, kjer bi zadrževali zavrnjene prosilce za azil v dneh in tednih pred njihovim izgonom.

Vlada med drugim načrtuje tudi povečanje zneska, ki bi ga izplačali ljudem, ki se hitro odločijo za prostovoljno vrnitev v državo izvora, poroča BBC. Vlada načrtuje letos porabiti 90 milijonov evrov za programe repatriacije in reintegracije.

Leta 2015 je prišlo v Nemčijo okoli 890.000 prosilcev za azil, kanclerka pa se je odločila za politiko odprtih vrat, medtem ko so druge evropske države zapirale svoje meje. V tem času je prihod prebežnikov izkoristila skrajnodesna protipriseljenska stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ji je podpora precej narasla.

Nekatere vlade zveznih dežel proti izgonom

Nekatere vlade zveznih dežel, ki jih vodijo socialdemokrati, nasprotujejo izgonom Afganistancev, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene. Socialdemokrati namreč menijo, da Afganistan ni varna država, v katero bi se lahko ti ljudje vrnili.

Afganistanci so postali druga največja skupina prosilcev za azil, po Sircih. Leta 2015 jih je v državo prišlo 154.000. Skoraj vsi Sirci prejmejo azil zaradi vojne, ki traja v Siriji.

Lani je bilo iz Nemčije izgnanih okoli 25.000 prebežnikov, več kot dvakrat toliko pa jih je državo zapustilo prostovoljno. "Število zavrnitev narašča, zato moramo storiti več na področju repatriacije in izgonov," je dejal notranji minister Thomas de Maiziere.

Nekatere dobrodelne organizacije, ki pomagajo prosilcem za azil, so že kritizirale vladni načrt in opozarjajo, da se v procesu odločanja o dodeljevanju azila sprejemajo napačne odločitve. Eva Lohse, predsednica Združenja nemških mest pa je dejala, da je nujno zavrnjene prosilce za azil vrniti v države izvora, "da bi prebivalci sprejeli tiste, ki resnično potrebujejo zaščito pred vojno in pregonom".

Priseljevanje politizirana tema

Konec leta 2016 je izgon grozil okoli 207.000 ljudem, vladne podatke navaja nemška tiskovna agencija DPA. Priseljevanje je postalo zelo politizirana tema pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami. Decembra lani je napad na berlinski božični sejem, v katerem je umrlo 12 ljudi, izvedel prosilec za azil iz Tunizije Anis Amri, ki mu je bila prošnja zavrnjena. Ta primer je še povečal pritisk na kanclerko Angelo Merkel.

B. V.