Nemški konservativci in socialdemokrati naj bi dosegli dogovor o koaliciji

Volitve so bile septembra lani

7. februar 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 7. februar 2018 ob 10:45

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški mediji poročajo, da so konservativna unija (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD) dosegli dogovor o sklenitvi velike koalicije.

Reuters navaja poročanje Bilda, da bo SPD pod vodstvom Martina Schulza med drugim prevzel ministrstva za finance, zunanje zadeve in delo, CDU pa bo vodil ministrstvi za gospodarstvo in obrambo. Notranji minister bo postal Horst Seehofer, vodja bavarskega CSU-ja, še piše Bild, ki ne imenuje vira. CSU naj bi prevzel še resorja za promet in razvojno pomoč, poroča Spiegel. Da so stranke dosegle dogovor glede razdelitve resorjev, poroča tudi nemška tiskovna agencija DPA.

Spiegel še poroča, da so pogajalci danes dopoldne po maratonskih pogajanjih zaprli tudi glavna vsebinska vprašanja. Po nočnih pogajanjih so bila sicer vprašanja na področju zdravstva in trga dela še odprta.

Če bo dogovor uradno potrjen, bo Nemčija še korak bliže novi vladi, in sicer več kot štiri mesece po septembrskih parlamentarnih volitvah, v katerih je vladala politična negotovost.

Vsakršen dogovor bodo morali z glasovanjem potrditi še člani SPD-ja, ki jih je 464.000. Šele v primeru njihove potrditve bo SPD lahko pristopil k novi veliki koalicji, v kateri je s kanclerko Angelo Merkel, vodjo CDU-ja, od leta 2013.

B. V.