Nemški konservativci podprli veliko koalicijo, na vrsti so socialdemokrati

Člani SPD-ja do 2. marca glasujejo o vstopu v koalicijo

26. februar 2018 ob 16:19,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 19:56

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Krščanski demokrati (CDU) Angele Merkel so po kanclerkini oznanitvi pomlajanja kabineta in imen šestih ministrskih kandidatov izglasovali potrditev velike koalicije s socialdemokrati (SPD).

Izid glasovanja za Merklovo pomeni še korak bližje četrtemu kanclerskemu mandatu. Javno glasovanje, ki je sledilo razpravi, ni pustilo nobenega dvoma, da stranka še naprej trdno stoji tako za Merklovo kot za oblikovanjem še ene vlade CDU/CSU in SPD, saj so našteli vsega 27 glasov proti.

S pomladitvijo kabineta in imenovanjem šestih ministrskih kandidatov naj bi Merklova želela tudi končati nesoglasja znotraj stranke glede tega, kako se spoprijeti z vzponom skrajno desničarske Alternative za Nemčijo (AfD).

Pomemben del kadrovske prenove in znak prihodnje usmeritve stranke je potrditev sedanje ministrske predsednice Posarja Annegret Kramp-Karrenbauer za novo generalno sekretarko stranke. Na tem položaju je nasledila 43-letnega Petra Tauberja, s katerim mnogi že dolgo niso bili zadovoljni. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, je bila potrjena z rekordno podporo kar 785 od 794 veljavnih glasov.

"Zvezda je moštvo, zvezda je CDU," je v govoru, s katerim je navdušila delegate in požela glasen aplavz, poudarila 55-letna Kramp-Karrenbauerjeva, ki jo mnogi ocenjujejo kot najverjetnejšo naslednico kanclerke tako na čelu stranke kot morda tudi na čelu vlade.

Največje presenečenje med ministrskimi nominacijami je zagotovo Jens Spahn, ki je v preteklosti javno kritiziral kanclerkino politiko odprtih vrat za prebežnike, 37-letnik pa naj bi se celo sestajal z voditelji sestrske krščanske socialne unije CSU (bavarski partnerji v uniji CDU/CSU) in Svobodnimi demokrati (FDP) glede prihodnosti Nemčije po odhodu Merklove iz politike, poroča Deutsche Welle. Spahn naj bi postal vodja zdravstvenega ministrstva.

Najmočnejše izmed ministrstev, gospodarsko, naj bi pripadlo Petru Altmeierju, v preteklem mandatu voditelju kanclerkinega kabineta. Njegovo mesto naj bi nadomestila Helge Braun. Obrambno ministrstvo, ki je v rokah CDU-ja vse od leta 2005, bo ostalo pod vodstvom Ursule von der Leyen. Za kmetijsko ministrico je nominirana Julia Klöckner, za ministrico za izobraževanje pa Anja Karliczek.

Merklova je pred glasovanjem o veliki koaliciji na kongresu CDU-ja delegate nagovorila, da je lahko zgodovinsko slab izid na lanskih volitvah pomembna lekcija in vir nove moči. 63-letnica je ob imenovanju ministrskih kandidatov tudi poudarila, da so vsi mlajši od nje.

SPD še glasuje o veliki koaliciji

Finančno ministrstvo, zunanje ministrstvo in ministrstvo za delo so v izmenjavi za privolitev za vstop v koalicijo zahtevali socialdemokrati, ki sicer še niso popolnoma odločeni o vstopu v veliko koalicijo. Končno besedo ima več kot 460.000 članov stranke, ki lahko do 2. marca glasujejo o vstopu v koalicijo s krščanskimi demokrati.

J. R.