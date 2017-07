Nemški krščanski demokrati obljubljajo polno zaposlenost in nič novih dolgov

Proti članstvu Turčije v Evropski uniji

3. julij 2017 ob 16:02,

zadnji poseg: 3. julij 2017 ob 16:51

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemški krščanski demokrati (CDU) so skupaj s sestrsko stranko krščanskih socialistov (CSU) predstavili program pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 24. septembra.

Kot je ob predstavitvi v Berlinu dejala nemška kanclerka Angela Merkel, si želijo "blaginje in varnosti za vse". Zato je osrednji cilj njihovega programa, ki nosi naslov "Za Nemčijo, v kateri živimo dobro in srečno", več dela in zaposlitev, kar naj bi vodilo do polne zaposlenosti oziroma do stopnje brezposelnosti, manjše od treh odstotkov, do leta 2025.

Delo je ključno tudi za več investicij in močnejšo podporo družinam, je na predstavitvi programa v Berlinu dejala Merklova. Državo je treba tesneje povezati in ne deliti, je poudarila. Prvi mož CSU Horst Seehofer pa je na skupni novinarski konferenci dejal, da je pri oblikovanju 72-stranskega programa med sestrskima strankama vladal "pravi duh skupnosti".

15 milijard davčnih razbremenitev

Med osrednjimi točkami programa so davčne razbremenitve v višini 15 milijard evrov. Najvišji davčni razred bi s trenutnih 52.000 evrov dvignili na 60.000 evrov. Prizadevali si bodo tudi za harmonizacijo korporativnih davkov med Nemčijo in Francijo. Sicer pa so se v programu zavezali, da se Nemčija ne bo na novo zadolževala.

Nobenih novih dolgov

Krščanski demokrati in socialisti načrtujejo tudi postopno odpravo solidarnostnega prispevka za območje nekdanje Vzhodne Nemčije od leta 2020. Gre za dodaten davek, vzpostavljen ob vnovični združitvi Nemčije z namenom okrepitve gospodarstva v vzhodnih zveznih deželah.

Povišanje otroškega dodatka

Napovedujejo tudi več denarja za družine oz. povišanje otroškega dodatka, ki naj bi namesto trenutnih 192 evrov znašal 217 evrov. Obljubljajo tudi dvig davčne olajšave za vzdrževane otroke s trenutnih 7356 evrov na 8820 evrov. Družine, ki bodo kupovale svoj prvi dom, naj bi poleg tega prejele dodatnih 1200 evrov na leto na vsakega otroka, navaja Deutsche Welle.

Po vsej Nemčiji naj bi poleg tega zaposlili dodatnih 15.000 policistov, tako na zvezni kot državni ravni.

Za Evropsko obrambno unijo

Na obrambnem področju si bodo krščanski demokrati in socialisti prizadevali za Evropsko obrambno unijo, saj se mora biti Evropa na dolgi rok sposobna braniti sama, če želi preživeti.

Rdeča luč za članstvo Turčije v EU

Med zunanjepolitičnimi cilji pa so v program med drugim zapisali, da nasprotujejo polnopravnemu članstvu Turčije v Evropski uniji. Načrtujejo tudi nekakšen Marshallov plan za Afriko.

ZDA "le" najpomembnejši partner zunaj Evrope

ZDA niso več označene za prijateljsko državo, kot je bilo to v programu leta 2013, ampak le kot "najpomembnejši partner zunaj Evrope", kar je odraz nekoliko ohlajenih odnosov med administracijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Merklovo. Spomnimo, Trump je v predvolilni kampanji ostro obsodil prebežniško politiko Merklove, ki da s politiko "odprtih vrat uničuje Nemčijo". Trump je Nemcem očital tudi presežek v trgovini z ZDA, polega tega pa navrgel, da Nemčija in druge evropske države ZDA dolgujejo veliko denarja za članstvo v Natu.

Nemčija in Francija kot motor Evrope

So pa krščanski demokrati in socialisti v programu dodali poglavje z naslovom "Nemčija in Francija kot motor Evrope", v katerem so se zavezali h krepitvi sodelovanja s Francijo: "Z novo francosko vlado smo pripravljeni korak za korakom razvijati evrsko območje, na primer z ustanovitvijo lastnega monetarnega sklada."

Ankete kažejo na četrti mandat Angele Merkel

V Nemčiji bodo parlamentarne volitve 24. septembra. Angela Merkel se bo na njih potegovala za že četrti mandat na čelu vlade. Glede na javnomnenjske raziskave so trenutno krščanski demokrati (CDU/CSU) z med 37 in 40 odstotki podpore daleč pred SPD, ki uživa podporo med 23 in 26 odstotkov volivcev.

A. V.