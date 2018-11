Nemški parlament podprl dogovor ZN-a o migracijah. Slovaška proti.

Vse več držav nasprotuje dogovoru

29. november 2018 ob 18:39

Berlin,Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Nemški parlament je z veliko večino podprl dogovor Združenih narodov o migracijah. Na drugi strani ga je slovaški parlament z veliko večino zavrnil.

Nemški parlament je s 372 glasovi za in 153 proti izglasoval podporo dogovoru o migracijah, ki ga je že predtem podpirala nemška vlada. 141 poslancev se je glasovanja vzdržalo. Nemški zunanji minister Heiko Maas je v razpravi pred glasovanjem dogovor označil za občudovanja vreden uspeh mednarodnega sodelovanja.

Nemška vlada je pojasnila, da v tem mednarodnem dogovoru, ki ga bodo potrjevali na konferenci 10. in 11. decembra v Maroku, ni pravno obvezujočih pravic ali dolžnosti in da za seboj ne bo potegnil kakršne koli spremembe zakonodaje.

S tem so zavrnili kritiko skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) in bolj konservativnega krila krščanske unije CDU/CSU, v katerih so opozarjali, da se bo s potrditvijo dogovora spremenila nemška zakonodaja, v državo pa bo prišlo še več prebežnikov.

Doslej je že več držav sporočilo, da ne bo pristopilo k mednarodnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Med njimi so ZDA, Avstralija, Madžarska, Avstrija, Češka, Bolgarija, Poljska, Izrael in Italija.

Slovaška proti dogovoru

Ravno danes so se proti dogovoru izrekli tudi v Bratislavi. Slovaški parlament je z veliko večino glasoval proti, saj dogovor v svoji trenutni obliki ni v skladu z varnostno in migracijsko politiko države. S tem so podprli stališče vlade, proti kateremu je glasovalo le 15 poslancev.

Za zdaj sicer še ni znano, ali bo Slovaška na konferenco v Marakeš kljub umiku podpore dogovoru poslala svojega predstavnika. Italija je udeležbo odpovedala včeraj.

Slovenska vlada je kljub nasprotovanju opozicije sredi meseca potrdila, da se bo dogovoru pridružila. Besedilo dogovora v slovenščini si lahko preberete tukaj.

