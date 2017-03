Nemški parlament podprl več videonadzora na javnih mestih

Nekateri so kritični do novih ukrepov

10. marec 2017 ob 16:37

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Spodnji dom nemškega parlamenta je potrdil novo zakonodajo, ki bo omogočila več videonadzora na javnih mestih. Opozicija trdi, da bodo novi ukrepi zmanjšali človekove pravice, ne bodo pa prispevali k večji varnosti.

V skladu z novimi pravili bodo zasebna podjetja laže namestila nadzorne kamere v nakupovalnih središčih, na nogometnih stadionih in na parkiriščih. Poslanci in poslanke so na maratonski seji bundestaga poleg tega odobrili kamere na uniformah policistov, ki bodo imeli tudi dostop do sistemov za samodejno prepoznavanje registrskih tablic, da bi lahko hitreje identificirali vozila.

Ljudje v Nemčiji so zaradi slabih izkušenj z nadziranjem v času komunističnega režima zelo skeptični do povečanja obsega nadzora. Po porastu kriminalnih dejanj in napadov v Nemčiji, od množičnih spolnih napadov na ženske v Kölnu na silvestrski večer leta 2015 do niza drugih napadov, je notranji minister Thomas de Maiziere avgusta predlagal nove ukrepe. Do večjih pritiskov za uvedbo učinkovitejših varnostnih ukrepov je prišlo tudi po decembrskem napadu na božični sejem v Berlinu, poroča BBC.

Medtem ko vladajoča koalicija vztraja, da bodo novi ukrepi bolje zaščitili državljane, opozicija trdi, da bodo samo zmanjšali človekove pravice, ne bodo pa prispevali k večji varnosti. Nekateri kritiki so opozorili tudi, da je v Kölnu okoli železniške postaje, kjer je prišlo do napadov na ženske, že ogromno kamer in da je pravzaprav potrebno učinkovitejše spremljanje posnetkov.

B. V.