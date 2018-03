Nemški socialdemokrati glasovali za veliko koalicijo

4. marec 2018 ob 09:45,

Nemška kanclerka Angela Merkel bo sestavila svojo četrto vlado, potem ko so člani SPD-ja glasovali za oblikovanje nove velike koalicije. Vstop v koalicijo je podprlo 66,02 odstotka članov stranke, je sporočilo vodstvo stranke.

Člani SPD-ja so o vstopu stranke v veliko koalicijo glasovali do petka po pošti. Skupno je glasove oddalo 378.437 članov stranke. Pravico do glasovanja je imelo sicer 463.722 članov SPD-ja. Volilna udeležba je bila tako 78,39 odstotka. Vstop v veliko koalicijo je podprlo 239.604 članov SPD-ja, proti jih je bilo 123.329. Skupno je glasovanje socialdemokratov stalo 1,5 milijona evrov.

Z glasovanjem se tako končuje petmesečno čakanje na novo vlado po parlamentarnih volitvah septembra lani, poroča BBC.

Socialdemokrati so bili razdeljeni med vodstvom stranke, ki je vstop v novo koalicijo kljub zelo katastrofalnemu izidu na volitvah podpiralo, in radikalnejšim podmladkom stranke, ki je temu nasprotoval. Udeležba članov in članic na glasovanju je bila "zelo, zelo visoka", je dejal vršilec dolžnosti predsednika stranke Olaf Scholz.

Angela Merkel, ki je novembra neuspešno skušala oblikovati koalicijo z liberalci (FPD) in Zelenimi, je na položaju že 12 let, spopada pa se s številnimi izzivi, tudi z močnim nasprotovanjem skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki ji je uspelo priti v zvezni parlament. Protipriseljenska in protiislamska stranka je postala največja opozicijska stranka v državi.

Nova vlada bi lahko prisegla sredi marca, poroča Reuters.

