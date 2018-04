Nemški stranki od Deutsche Post kupili podatke o volivcih

CDU in FDP za podatke plačali več deset tisoč evrov

1. april 2018 ob 16:04

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Dve veliki nemški stranki, krščanski demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel in opozicijski liberalni demokrati (FDP), sta priznali, da sta pred lanskimi volitvami od Deutsche Post kupili podatke o volivcih.

Tiskovni predstavnik nekdanje državne pošte je sporočil, da strankama niso predali podatkov posameznikov, temveč določene podatke gospodinjstev, kot so spol, izobrazba, potrošniške navade in drugi demografski podatki.

Nemški Tagesspiegel povzema, da je šlo za več kot milijardo posamičnih informacij, ki so bile sicer anonimizirane, vendar naj bi zaradi velikega števila posamičnih informacij in njihovih kombinacij bilo mogoče ocenjevati naklonjenost strankam za posamične stavbe z najmanj šestimi gospodinjstvi.

O kupovanju podatkov je poročal tednik Bild am Sonntag. Stranki CDU in FDP sta navedbe potrdili in po poročanju Politica zagotavljata, da sta ravnali skladno z nemško zakonodajo o varovanju podatkov. Za podatke naj bi stranki plačali petmestno vsoto.

Socialdemokrati (SPD), Zeleni, Leva stranka in Alternativa za Nemčijo (AfD) so sporočili, da od Deutsche Post niso pridobili tovrstnih podatkov.

Deutsche Post: "Spoštujemo pravila"

Podatke je strankama prodala hčerinska družba Deutsche Post, Deutsche Post Direkt. V nemškem logistu so potrdili, da to podjetje shranjuje in obdeluje osebne podatke o posameznikih, a so zagotovili, da to počne "ob strogem spoštovanju zveznih pravil o varovanju podatkov".

Razkritje prihaja v času, ko se ljudje po svetu sprašujejo, kako politični akterji pridobivajo podatke o njih. V tem mesecu svet pretresajo trditve o zlorabi osebnih podatkov podjetja Cambridge Analytica, ki jih je pridobilo od Facebooka in jih nato uporabilo v predvolilni kampanji za ameriške volitve in britanski referendum o izstopu iz Evropske unije.

J. R.