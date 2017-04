Nemški vojak, ki se je izdajal za prebežnika, naj bi pripravljal napad

V preiskavi aretirali še 24-letnega študenta

27. april 2017 ob 18:47,

zadnji poseg: 27. april 2017 ob 18:52

Frankfurt - MMC RTV SLO

V mestu Hammelburg na jugu Nemčije so aretirali pripadnika nemške vojske, ki se je izdajal za sirskega prebežnika. Sumijo ga pripravljanja rasno motiviranega napada s strelnim orožjem.

V preiskavi so nato prijeli še enega moškega, ki je posedoval eksplozivna telesa, s katerimi naj bi načrtovala napad. Moška so prijeli po skupni policijski operaciji v Nemčiji, Franciji in Avstriji s hišnimi preiskavami na 16 lokacijah, je sporočilo tožilstvo v Frankfurtu.

28-letnega poročnika, ki je bil nameščen v francosko-nemškem vojaškem oporišču Illkirch blizu Strasbourga, so aretirali v sredo.

Istega dne so aretirali tudi 24-letnega nemškega študenta iz Offenbacha, vzhodno od Frankfurta, ki naj bi s posedovanjem predmetov, ki so "v neskladju z zakoni o orožju in eksplozivih", sodeloval pri pripravi napada.

"Prek zvočnih sporočil smo ugotovili, da imata oba osumljenca ksenofobna stališča," je na novinarski konferenci v Frankfurtu povedala tožilka Nadja Niesen in dodala, da lokacija njunega načrtovanega napada za zdaj še ni znana.

Vojak orožje skril na dunajskem letališču

Avstrijska policija je sicer vojaka začasno pridržala že 3. februarja na dunajskem letališču Schwechat, ko je skušal pobrati neregistrirano in s strelivom napolnjeno pištolo, ki jo je nekaj dni predtem skril na stranišču v letališkem poslopju. "Glede na dozdajšnjo preiskavo tožilstvo verjame, da je osumljeni vojak načrtoval hudo nasilno dejanje z orožjem, ki je bilo shranjeno na Dunaju," je poudarila Niesenova.

Lažna identiteta sirskega prebežnika

To je sprožilo preiskavo, ki je pokazala, da je osumljenec decembra 2015 ustvaril lažno identiteto kot sirski prebežnik. Prijavil se je v prebežniškem zavetišču v mestu Hesse v osrednji Nemčiji, nato pa na Bavarskem skušal pridobiti politični azil. V sklopu registracije v zavetišču je moral pustiti tudi prstne odtise, kar bi ob morebitnem napadu policiste pripeljalo na napačno sled neobstoječega prebežnika, poroča Independent.

Prošnjo zanj naj bi mu odobrili, čeprav ni govoril arabsko. Dodelili so mu prostor v zavetišču za prebežnike, od januarja 2016 pa je mesečno prejemal tudi denarno pomoč.

Varnostne službe so v hišnih preiskavah zaplenile prenosne telefone, prenosne računalnike in pisno gradivo. S pomočjo zaseženega bodo skušali preveriti, s kom sta bila oba aretirana v stikih.

J. R.