Nemški vojski pred začetkom Natove misije primanjkuje osnovne opreme

Ministrstvo: "Pomanjkanje ne ovira pripravljenosti vojakov"

19. februar 2018 ob 20:16

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemški poslanci so zaskrbljeni nad pomanjkanjem tankov in osnovne opreme v nemški vojski, ki bo na začetku leta 2019 prevzela vodenje posebnih enot zveze Nato za hitro posredovanje.

Nemški vojski primanjkuje celo zimskih oblačil, neprebojnih jopičev in šotorov, kažejo informacije časopisa Rheinische Post, ki se sklicuje na dokument vojaškega poveljstva.

Nemško obrambno ministrstvo pod vodstvom Ursule von der Leyen je po objavi prispevka zagotovilo, da bodo do začetka Natove misije nadomestili primanjkljaje, poroča Deutsche Welle (DW).

Že pred dnevi so nemški mediji poročali, da za vodenje Natove enote primanjkuje bojnih tankov in vojaških letal, prav tako pa primanjkuje opreme za nočno posredovanje in samodejnih granatometov, poroča Deutsche Welle. Vojaški uradniki so za Reuters zatrdili, da ima težave tudi mornarica, saj nobena izmed šestih nemških podmornic ni pripravljena na vojaški spopad.

Ministrstvo: Pomanjkanje ne ovira pripravljenosti

Nemško obrambno ministrstvo je že zagotovilo, da to ne ovira pripravljenosti nemških vojakov. Trenutno so vojaki, izbrani za sodelovanje na misiji, v fazi priprave in mobilizacije, medtem pa bo ministrstvo preverilo založenost z opremo in ugotovilo, kaj še potrebujejo, je po poročanju DW-ja sporočil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Jens Flosdorf.

Ali bo nemška vojska sposobna izvesti Natovo misijo v skladu z zahtevami? Da. Vendar to ne pomeni, da smo zadovoljni s splošno pripravljenostjo vojske," je na tiskovni konferenci sporočil Flosdorf.

Nemška vojska namerava v prvi polovici letošnjega leta pospešeno nakupiti potrebno opremo oziroma jo premestiti iz drugih enot, je sporočil tiskovni predstavnik, a je ministrstvo kljub temu zaskrbljeno nad pomanjkanjem tankov in druge vojaške opreme, ki je posledica dolgoletna zmanjševanja sredstev za obrambo. Ministrstvo si ta trend prizadeva obrniti do leta 2030.

Ogorčenje nemških poslancev

"Težave vojske niso nove, vendar je šokantno, kako se skoraj nič ni spremenilo v štirih letih ministrovanja von der Leyenove," je dejal Tobias Linder, strokovnjak za obrambne zadeve pri opozicijskih Zelenih. Von der Leyenovo je po svojih besedah na zasedanju obrambnega odbora že pozval k pregledu stanja v vojski, da o pomanjkljivostih poslanci ne bodo izvedeli prek medijskega poročanja.

"Pomanjkanje tako osnovne opreme, kot so neprebojni jopiči in zimska obleka, kaže, v kako mizernem stanju je vojska po rezanju sredstev," je dejala Marie-Agnes Strack-Zimmermann iz liberalnih demokratov (FDP) in napovedala ustanovitev odbora v stranki za "pregled tega škandaloznega položaja", poroča DW.

Odzval se je tudi norveški obrambni minister Frank Bakke Jensen, ki je sporočil, da Norveška podrobno spremlja položaj v nemški vojski.

Natove enote za naglo posredovanje

Nemška vojska bo na začetku leta 2019 prevzela vodenje posebnih enot zveze Nato za hitro posredovanje, ki so jih ustanovili leta 2014 po ruski agresiji na polotok Krim. Posebne enote zveze Nata za naglo posredovanje, imenovane tudi bojna konica, štejejo od 5.000 do 7.000 vojakov, ki morajo z vso potrebno opremo v od 48 do 72 urah prispeti na prizorišče, kjer jih potrebujejo.

