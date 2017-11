(Nepričakovana) koalicija Izraela in Savdske Arabije proti Iranu?

Savdijci in Iranci se bojujejo za prevlado v regiji

16. november 2017 ob 21:13

Dubaj,Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters

Načelnik generalštaba izraelske vojske Gadi Eizenkot je za arabski spletni časopis Elaph izjavil, da je Izrael pripravljen deliti obveščevalne informacije s Savdsko Arabijo, saj imata obe državi enak cilj - ustaviti oziroma omejiti vpliv in dejanja Irana.

Tako judovska država Izrael kot sunitska muslimanska Savdska Arabija vidita šiitski Iran (skupaj z njegovimi zavezniki) kot glavno grožnjo na Bližnjem vzhodu.

Izrael pripravljen sodelovati z zmernimi arabskimi državami

"Narejen mora biti načrt za ustavitev Irana, zato smo pripravljeni deliti znanje in obveščevalne informacije s Savdsko Arabijo in zmernimi arabskimi državami," je dejal Eizenkot v intervjuju, ki ga je z njim po poročanju Reutersa v Tel Avivu opravil izraelski novinar arabskega rodu.

Uradna politika Savdske Arabije je sicer zavračanje vsakršnih odnosov z Izraelom, dokler se ta ne umakne z ozemelj, ki jih je zasedel v šestdnevni vojni leta 1967. Gre za t. i. Zahodni breg oziroma Judejo in Samarijo, kot to področje, antično zibelko judovstva, imenujejo Judje.

Iran širi vpliv v regiji

A vse močnejši Iran in posledično naraščanje napetosti med Riadom in Teheranom bi lahko združila Izrael in Savdsko Arabijo proti Iranu, ki širi vpliv v regiji tudi prek šiitskih gibanj, kot je Hezbolah v Libanonu, kjer je domnevno zaradi pritiska Irana in groženj s smrtjo odstopil libanonski premier Saad Hariri. Hariri je Iran obtožil, da širi "razdor, razdejanje in uničenje" v regiji. Savdsko-iranski oziroma sunitsko-šiitski boj za prevlado v regiji poleg Libanona poteka tudi (ponekod na bojiščih) v Siriji, Iraku, Jemnu, Katarju in Bahrajnu.

Izrael proti iranski "koncentraciji" v Siriji

Eisenkot je sicer zatrdil, da Izrael ne namerava napasti Hezbolaha, s katerim je leta 2006 na jugu Libanona bojeval krvavo vojno, a ne bo dovolil "strateške grožnje" proti Izraelu, s čimer je mislil predvsem na potencialno vzpostavitev vojaške baze iranske vojske v Siriji. Iran je namreč v sirski državljanski vojni tudi z enotami podprl "zmagovitega" sirskega predsednika Bašarja Al Asada, zato Izrael opozarja, da bo vsakršno kopičenje iranskih enot že v kali zatrl.

A. V.