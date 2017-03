Nepričakovana ofenziva sirskih upornikov v Damasku

Začetek evakuacije zadnje uporniške enklave v Homsu

19. marec 2017 ob 16:23

Damask, Homs - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vzhodne dele sirske prestolnice Damask pretresajo spopadi, potem ko so sirski uporniki in džihadisti tam nepričakovano napadli vladne sile in si skušajo utreti pot proti središču mesta. Medtem se je začela evakuacija upornikov iz Homsa.

Položaje sirskih režimskih sil na vzhodu mesta so napadle uporniške skupine, povezane s Fronto Fateh al Šam. Napad se je začel z dvema napadoma z avtomobilom bombo in več samomorilskimi napadi na okrožje Džobar, je sporočil vodja londonske organizacije Sirski observatorij za človekove pravice Rami Abdel Rahman.

Uporniki so napredovali do trga Abasid, pri čemer so zavzeli več stavb in izstrelili rakete na več sosesk. Vladne sile so se odzvale z letalskimi napadi na okrožje Džobar, poroča Al Džazira. Sirska državna televizija je poročala, da sirska vojska "odbija napad teroristov". Prebivalce so pozvali, naj se zadržujejo znotraj stavb. Vojska je zaprla dostop do trga, nad območjem se dviguje gost dim. Več šol je že sporočilo, da bodo v ponedeljek ostale zaprte.

Uporniki iz defenzive v ofenzivo

Vlade sile si že dalj časa prizadevajo upornike potisniti iz vzhodnega okrožja, vendar so z današnjo akcijo uporniki iz defenzivne prešli v ofenzivno akcijo. "Ne gre za posamične spopade, gre za poskuse napredovanja," je dejal Rahman. Z napadom naj bi uporniki skušali omiliti vladni pritisk na borce v bližnjih okrožjih Barzeh, Tišrin in Kabun.

Nadzor nad okrožjem Džobar je razdeljen med upornike z zavezniškimi borci in vladne sile. Okrožje je eno izmed treh v sirski prestolnici, ki je še vedno v rokah opozicije, poroča Al Džazira.

Evakuacija upornikov v Homsu

Medtem so sirski uporniki začeli zapuščati svojo zadnjo enklavo v mestu Homs, poroča BBC. Evakuacija 12.000 ljudi iz Al Vaira v zahodnem predmestju Homsa je del dogovora o prekinitvi ognja med uporniki in vlado. Med evakuiranimi je tudi 2.500 upornikov. S pomočjo ruske vojske nameravajo upornike z avtobusi prepeljati v mesto Džarablus ob turški meji, ki je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice v rokah s turške strani podprtih sirskih upornikov. Sirska vlada je sporočila, da so podobni dogovori ključen korak proti koncu šestletne vojne, poroča BBC.

Šest let od začetka sirskega konflikta

V Siriji je od začetka konflikta pred šestimi leti življenje izgubilo več kot 320.000 ljudi. Do napada v Damasku je prišlo le nekaj dni pred novim krogom mirovnih pogovorov v Ženevi pod okriljem Združenih narodov. Uporniki in režim so se decembra lani dogovorili o prekinitvi ognja, a se po večjem delu države spopadi kljub temu nadaljujejo.

J. R.