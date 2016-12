Nesreče ruskega letala verjetno ni preživel nihče. Med potniki tudi člani znamenitega zbora.

Letalo je bilo namenjeno v Sirijo

25. december 2016 ob 06:35,

zadnji poseg: 25. december 2016 ob 16:47

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Kmalu po vzletu iz ruskega črnomorskega letovišča Soči je strmoglavilo letalo ruskega obrambnega ministrstva z 92 ljudmi na krovu. Za zdaj še niso našli preživelih. Med potniki so bili tudi člani Zbora Rdeče armade.



Letalo tupoljev 154 ruskega obrambnega ministrstva je bilo namenjeno v sirsko pokrajino Latakija, strmoglavilo pa je v Črno morje. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da še niso našli preživelih.

Nemška tiskovna agencija DPA ob sklicevanju na predstavnike ruskih oblasti navaja, da "skoraj ni možnosti", da bi našli preživele.

Ansambel Aleksandrov je uradni zbor ruske vojske. Ustanovljen je bil leta 1928 v času Sovjetske zveze, skupina pa vključuje tudi orkester in plesalce, poroča BBC. Ime je dobil po prvem direktorju Aleksandru Vasiljeviču Aleksandrovu, ki je napisal tudi glasbo za himno Sovjetske zveze.



Ime Zbor Rdeče armade poleg omenjenega ansambla uporablja tudi Ansambel MVD oziroma ansambel ruskega notranjega ministrstva, ki je lani nastopil v Stožicah.



Letalo je strmoglavilo v morje nedaleč od Sočija. Iskalne ekipe so že našle razbitine letala okoli kilometer in pol od obale na globini med 50 in 70 metri. V iskalni akciji sodelujejo vojaške ladje in helikopterji.

Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je dejal, da so do zdaj našli štiri trupla.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je ruski predsednik Vladimir Putin že ukazal premierju Dmitriju Medvedjevu, naj organizira vladno komisijo, ki bo preiskala nesrečo. Trenutno zaslišujejo tehnično ekipo, ki je pripravljala letalo na vzlet.

Putin je izrazil sožalje svojcem žrtev, za ponedeljek pa je razglasil dan žalovanja, so po poročanju ruskih medijev sporočili iz Kremlja.

Vremenske razmere ugodne

Kot poroča ruska agencija Interfax, je letalo z radarjev izginilo 20 minut po vzletu. Ruska agencija RIA, ki se sklicuje na neimenovane varnostne vire, je poročala, da je letalo strmoglavilo zaradi tehničnih težav ali napake pilota. Poročila kažejo, da so bile vremenske razmere ugodne. Preiskava bo zdaj pokazala, ali so bila kršena pravila varnosti v zračnem prometu, poroča BBC.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo na letalu osem vojakov, 64 članov znamenitega vojaškega zbora ruske vojske, ansambla Aleksandrov, bolj znanega kot Zbor Rdeče armade, devet novinarjev, dva javna uslužbenca, pripadnica nevladne organizacije in osem članov posadke. Ansambel je bil namenjen v rusko letalsko oporišče v Latakiji, kjer bi moral imeti novoletni koncert za tam nameščene ruske enote.

G. V., B. V.