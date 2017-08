Netanjahu: Iran grožnja Izraelu, Bližnjemu vzhodu in svetu

Kjer je poražena Islamska država, vstopi Iran

23. avgust 2017 ob 15:51

Soči - MMC RTV SLO, STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v Sočiju obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina in ga opozoril na naraščajoči vpliv Irana, ki je po mnenju Netanjahuja velika grožnja Izraelu, bližnjevzhodni regiji in vsemu svetu.

"Iran vlaga veliko napora v utrditev navzočnosti v Siriji. To pomeni grožnjo za Izrael, za Bližnji vzhod in za celoten svet. Iran je okrepil svoj nadzor in vpliv na Irak, Jemen. V praksi ima na veliko načinov dejanski nadzor nad Libanonom," je dejal Netanjahu na srečanju s Putinom v črnomorskem letovišču Soči.

Opozoril je tudi, da tam, "kjer premagajo Islamsko državo in se ta umakne, vstopi Iran". "Niti za minuto ne moremo pozabiti, da Iran še vedno dnevno grozi z uničenjem Izraela," je še poudaril Netanjahu in Iran obtožil, da oborožuje teroristične organizacije.

"Jedrski Iran" velika grožnja Izraelu

Izrael že dolgo skrbi, da bi Iran lahko razvil jedrsko orožje, ki bi ga uporabil proti judovski državi. Medtem ko se državi redno obtožujeta, da pomenita grožnjo stabilnosti v regiji, do novih opozoril Izraela prihaja nekaj dni po tem, ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan povedal, da Turčija in Iran načrtujeta skupne operacije proti kurdskim upornikom v regiji.

Rusija v dobrih odnosih tako z Izraelom kot tudi Iranom

Rusiji, ki tako kot Iran podpira režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada, je sicer uspelo ohraniti tesne odnose tako z Izraelom kot Iranom, kljub njunemu rivalstvu v regiji. Iranska Revolucionarna garda je sicer zatrdila, da ne načrtuje vojaških operacij zunaj meja Irana.

Izrael napada Hezbolah

Rusija v podporo sirskemu režimu od septembra 2015 izvaja letalske napade v Siriji. Izrael pa se ne želi vpletati v sirski konflikt, a izvaja letalske napade na konvoje za libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, s katerim je bil v konfliktu leta 2006. Tudi od Irana podprt Hezbolah se v sirski državljanski vojni bojuje na strani sirske vojske. Izrael sicer nasprotuje prekinitvi ognja na jugozahodu Sirije, za katero so se pred kratkim dogovorile Rusija in ZDA, saj je prepričan, da bo Iranu omogočila utrditev navzočnosti v Siriji.

