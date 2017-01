Netanjahu: Kot kaže, je bil napadalec podpornik Islamske države

Voznika so takoj po napadu ubile izraelske sile

8. januar 2017 ob 13:59,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 17:14

Vzhodni Jeruzalem



Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je Palestinec, ki se je s tovornjakom v Vzhodnem Jeruzalemu zaletel v skupino vojakov ter pri tem ubil štiri in ranil 15 ljudi, verjetno podpornik Islamske države (IS).

"Identiteto napadalca poznamo, glede na vse znake pa kaže, da je podpornik Islamske države. Zaprli smo območje Džabala al Mukabirja (op. p. večinoma arabska soseska v Vzhodnem Jeruzalemu) iz katerega napadalec prihaja, prav tako pa izvajamo druge dejavnosti, katerih podrobnosti ne bom razkril."

Kot je sporočila policija, so voznika ustrelili in ubili vojaki. Policijski načelnik Roni Alsheich je dejal, da je bil voznik iz Vzhodnega Jeruzalema, palestinska tiskovna agencija Maan news pa poroča, da gre za 28-letnega Fadija Ahmada Hamdana Al Kunbarja iz soseske Džabal al Mukabir v Vzhodnem Jeruzalemu.

Napad v nezakoniti naselbini

Napad se je zgodil v naselju Vzhodni Talpiyyot, znanem tudi Armon Hanatziv. Kot poroča Maan news, gre za nezakonito izraelsko naselbino, ta pa se nahaja na ozemlju, ki ga je Izrael z vojsko zasedel leta 1967.

Izraelska policija je sporočila, da je tovornjak zavil s poti in se zaletel v skupino vojakov, ki so izstopali iz avtobusa. Izraelski portal Ynet navaja očividca, ki je dejal, da so, potem ko se je tovornjak zaletel v vojake, izraelske sile streljale na voznika, ki je nato ob vzvratni vožnji spet povozil vojake.

Predstavnica policije Luba Al Samri je dejala, da je šlo za namerni napad, ki se je zgodil na postaji za vojake. Policijski načelnik Roni Alsheich je po poročanju izraelskega časnika Haaretz napad označil za terorističen. Vsi mrtvi so stari okoli dvajset let, tri izmed smrtnih žrtev pa naj bi bile ženske. Med ranjenimi je en človek, domnevno ženska, huje poškodovan, štirje srednje, deset pa lažje.

