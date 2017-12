Netanjahu pred obiskom Pariza in Bruslja Evropi očital hinavščino

Množični protesti proti Netanjahuju v Izraelu

10. december 2017 ob 14:28

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto pred odhodom na obisk Pariza in Bruslja Evropi očital hinavščino, ker je obsodila odločitev ZDA o priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, ne pa tudi izstrelitev raket iz Gaze.

"Čeprav spoštujem Evropo, nisem pripravljen sprejeti njenih dvojnih standardov," je dejal izraelski premier, ki je tarča kritik iz Evrope zaradi gradnje judovskih naselbin na okupiranih palestinskih ozemljih.

"Slišim glasove od tam, ki obsojajo zgodovinsko izjavo predsednika Trumpa, nisem pa slišal nobenih obsodb raket, izstreljenih na Izrael, ali groznega hujskanja proti njemu," je nadaljeval. "Nisem pripravljen sprejeti te hinavščine," je še dejal. Po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Jeruzalema je bilo z območja Gaze, ki je pod izraelsko vojaško okuapcijo od leta 1967, proti Izraelu izstreljenih več raket, ki niso zahtevale žrtev. Izrael je odgovoril z zračnimi napadi, v katerih sta bila ubita dva človeka, več deset ljudi pa je bilo ranjenih. Huje je bil ranjen tudi šestmesečni otrok.

Netanjahu je kritike izrekel pred odhodom v Pariz na srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in pogovori z zunanjimi ministri EU-ja v ponedeljek v Bruslju.

Protesti proti Netanjahuju v Tel Avivu

Medtem je Netanjahuju na udaru domače javnosti. Na novem protestu proti njemu in vladni korupciji se je v soboto zvečer v Tel Avivu tako zbralo več deset tisoč ljudi. Protestniki na "pohodu sramote" so zahtevali odstop Netanjahuja zaradi obtožb o korupciji proti njemu in številnim njegovim sodelavcem.

Številni udeleženci protesta so nosili maske s podobo prašiča in vzklikali "sramota", "mafija" in "skorumpiranci morajo oditi", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Netanjahujeva desničarska stranka Likud je protestnike obtožila, da povzročajo delitve med Izraelci v času, ko je država pod mednarodnim drobnogledom zaradi odločitve ameriškega predsednika o Jeruzalemu.

Proti premierju trenutno potekata dve kazenski preiskavi. En primer je povezan z darili milijarderja v zameno za usluge, drugi pa je povezan z domnevnimi pogajanji med Netanjahujem in izdajateljem časopisa o vplivu na medijski trg.

Netanjahu zanika kakršnekoli nepravilnosti in trdi, da gre za "lov na čarovnice" v organizaciji medijev s ciljem odstranitve njegove vlade.

B. V.