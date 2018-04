Netanjahu zadržal dogovor, ki bi delu prebežnikov dovolil začasno ostati v Izraelu

Nemčija in Italija zanikali, da je dogovor sploh obstajal

3. april 2018 ob 09:08

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po objavi dogovora z UNHCR-jem o preselitvi več tisoč afriških prebežnikov, domnevno v zahodne države, njegovo uveljavitev zadržal. Dogovor so namreč kritizirali nekateri ministri in prebivalci, ki prebežnikom nasprotujejo.

Glede na dogovor med Izraelom in Visokim komisariatom ZN-a za begunce (UNHCR), ki so ga oznanili v Netanjahujevem uradu, bi približno 16.000 prebežnikov preselili v različne zahodne države, med drugim domnevno v Kanado, Nemčijo in Italijo. Obenem bi več tisoč pretežno Sudancev in Eritrejcev lahko še vsaj pet let ostalo v Izraelu.

Pozno v ponedeljek pa je Netanjahu sporočil, da se je odločil zadržati uveljavitev dogovora in znova razmisliti o njegovih določilih. Kot je pojasnil v zapisu na svojem profilu na Facebooku, se je tako odločil zaradi številnih kritik na račun dogovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pritisk ministrov in prebivalcev

Zlasti desničarski politiki so namreč prisotnost muslimanskih in krščanskih Afričanov predstavljali kot grožnjo judovskemu značaju Izraela. Dogovor je obsodila tudi skupina prebivalcev južnega dela Tel Aviva, kjer prebivajo številni prebežniki, ki nasprotujejo prisotnosti Afričanov, češ da gre za "sramoto za Izrael". Z njimi se bo danes srečal Netanjahu, ki je glede dogovora naletel tudi na nasprotovanje med več ministri svoje vlade.

Ministrica za kulturo Miri Regev, ki je leta 2012 afriške prebežnike primerjala z rakom, je tako izrazila zaskrbljenost glede "identitete in družbenega tkiva" Izraela, če bo prebežnikom dovoljeno ostati, poročanje izraelskega časopisa Jerusalem Post navaja BBC.

UNHCR je sporočil, da ga izraelska vlada o svoji nameri po zadržanju uveljavitve dogovora ni obvestila.

Italija in Nemčija dogovora nista potrdili

V ponedeljek je Netanjahu sicer sporočil, da so med državami, ki bi sprejele afriške prebežnike, tudi Kanada, Nemčija in Italija. Izraelskemu časopisu Haaretz pa so z nemškega veleposlaništva v Tel Avivu nekaj ur pozneje sporočili, da Nemčija ni prejela nikakršne prošnje od UNHCR-ja ali izraelske vlade za sprejem prosilcev za azil, ki bi jih Izrael deportiral.

Tudi italijansko zunanje ministrstvo je zanikalo kakršen koli dogovor z Izraelom glede sprejema prosilcev za azil.

Dogovor z UNHCR-jem, ki ga je oznanil Netanjahu, naj bi nadomestil načrt za množični izgon od 15.000 do 20.000 afriških prebežnikov domnevno v Ugando in Ruando, čeprav je večina prebežnikov iz Eritreje in Sudana. Izraelsko vrhovno sodišče je 15. marca sicer začasno blokiralo deportacije, ki naj bi se začele v nedeljo.

"Infiltratorji"

Po podatkih izraelskega notranjega ministrstva je v Izraelu okoli 42.000 prebežnikov iz Afrike, pri čemer jih je polovica otrok, žensk ali moških z družinami, ki jim ne grozi takojšnja deportacija.

Izrael je več kot 1.400 prosilcev za azil zaprl v dva centra za pridržanje. Večina prosilcev za azil je v Izrael prišla v drugi polovici prejšnjega desetletja, in sicer prek Sinajskega polotoka, preden je Izrael mejo popolnoma zaprl. Izrael za ljudi, ki prečkajo mejo zunaj uradnega mejnega prehoda, uporablja izraz "infiltrator". Tudi Netanjahu je afriške prebežnike dejal, da "niso begunci, pač pa nezakoniti infiltratorji".

Prebežniki pravijo, da bežijo pred vojno ali zatiralsko oblastjo v Eritreji, Izrael pa jih označuje za "ekonomske migrante". Azil je dodelil le enemu odstotku vseh prosilcev, ki na reševanje prošnje čakajo tudi po več let.

B. V.