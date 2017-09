Netanjahujev sin razburil z antisemitsko objavo

Panika v rezidenci izraelskega premierja?

10. september 2017 ob 20:39

Jeruzalem - MMC RTV SLO

Izraelski voditelji in politični komentatorji so se z osuplostjo in jezo odzvali na antisemitsko objavo Yairja Netanjahuja. 26-letni sin izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je na Facebooku objavil znano antisemitsko podobo, kako Židje vodijo ZDA, s tem pa si prislužil pohvale neonacističnih skupin v ZDA.

Objavo mladega Netanjahuja je všečkal tudi David Duke, razvpiti zanikovalec holokavsta in nekdanji veliki čarovnik Ku Klux Klana, ki je ob tem zapisal: "Dobrodošel v klubu, Yair". "Yair Netanjahu je totalen frajer. Kmalu bo pozival še k uplinjanju," pa je na skrajno desnem, neonacističnem ameriškem spletnem portalu zapisal Andrew Anglin.

Karikatura, ki jo je Netanjahu objavil v lokalni različici, se redno pojavlja na skrajno desnih straneh, prikazuje pa štiri Netanjahujeve nasprotnike: ameriškega milijarderja, filantropa in vlagatelja židovskega rodu Georgea Sorosa, nekdanjega izraelskega premierja Ehuda Baraka, aktivista Eldada Yaniva in Menija Naftalija, nekdanjega hišnega pomočnika Netanjahujevih, ki jih je uspešno tožil zaradi zlorab. Yair Netanjahu je karikaturo pospremil z naslovom "prehranjevalna veriga".

Barak: Naj poišče pomoč psihiatra

Kot piše Washington Post, ni jasno, kdo je avtor karikature, so pa jo številni v Izraelu obsodili in izrazili šokiranost nad tem, da bi premierjev sin delil kaj takega. Barak je na Twitterju celo zapisal, da bi mladenič morda moral poiskati pomoč psihiatra. "Je to tisto, kar sliši mali doma? Gre za genetiko ali spontano duševno bolezen? Ni važno. Kakorkoli že, financirati bi mu morali psihiatra namesto varnostnikov in voznika," je zapisal 75-letni Barak.

Yair Netanjahu nekdanjemu premierju ni ostal dolžan in mu je navrgel, naj si omisli negovalko za ostarele. "Upam, da Ehud Barak ni tvital o meni iz svojega stolčka v Bostonu (med enim od njegovih sumljivih poslov) pijan od viskija (kot se še predobro spominjam). Čas, da si omisliš negovalko, Ehud."

Premierjev sin je tudi odgovoril na članek o njegovi objavi v levičarskem časniku Haaretz, ki ga je označil za antisemitskega.

"Objava ni bila pomota"

Zgrožena je bila tudi opozicija. "Žalosten dan je za Izrael, ko iz doma premierja judovske države vznikne karikatura, ki jo pozdravi vodja KKK-ja," je na Twitterju zapisal nedavno izvoljeni vodja izraelskih laburistov Avi Gabbay. "Vsak Žid bi moral biti osramočen, ker je iz doma izraelskega premierja prišla karikatura v slogu nacistične propagande, ki jo je pozdravil eden od največjih antisemitov. Izbriši, opraviči se in obsodi!" je tvitnil vodja opozicije Isaac Herzog. Aktivist Eldad Yaniv pa: "Ta karikatura ni bila objavljena po pomoti, ampak zgolj sledi nazorom njegovega očeta. Netanjahu si želi razvneti izraelsko družbo, nastrojiti ljudi enega proti drugemu, da bi lahko pometel pod preprogo vse sume, ki letijo nanj."

Yaniv z nekdanjim Netanjahujevim hišnim pomočnikom Naftalijem organizira tedenske proteste proti premierju in generalnemu tožilcu zaradi nenaslavljanja obtožb korupcije, ki letijo na Netanjahuja že nekaj časa. Prejšnji mesec je policija oba moška prijela in ju čez noč pridržala zaradi objav na Facebooku, v katerih sta pozivala k udeležbi na protestih. Sam Netanjahu je prejšnji teden v govoru svojim podpornikom javno napadel oba moška ter ju označil za anarhista in kriminalca.

Obtožnica proti Sari Netanjahu?

V petek je generalni tožilec Netanjahujevo ženo Saro obvestil, da jo najverjetneje čaka obtožnica zaradi čezmernega zapravljanja in najemanja zasebnih kuharjev za premierjevo rezidenco v Jeruzalemu. Politični komentator Ben Dror Yemini je zato v časniku Yediot Aharonot zapisal, da sporna objava nakazuje, da je premierja in njegovo družino zajela panika. "Če to ni bilo že prej jasno, se je pojavila še ta karikatura, ki kaže, da se v premierjevi rezidenci dogaja nekaj zelo slabega. Ko tam objavijo antisemitsko karikaturo, to ni več zgolj težava ljudi, ki v tej rezidenci živijo, ampak postane težava države Izrael," je zapisal.

Yair Netanjahu je prah dvignil že prejšnji mesec, ko je v Charlottesvillu v Virginiji izbruhnilo nasilje na shodu neonacistov. Podobno kot ameriški predsednik Donald Trump je tudi Netanjahu izenačil neonaciste z aktivisti levičarske organizacije Antifa. "Sem Žid, sem Izraelec, neonacistična golazen v Virginiji sovraži mene in mojo državo. A oni sodijo v preteklost. Njihova pasma izumira," je zapisal na Facebooku. "A banditi iz Antifaja in Black Lives Matter, ki v isti meri sovražijo mojo državo (in Ameriko, če mene vprašate), se pa krepijo in krepijo ter postajajo izjemno dominantni na ameriških univerzah in v javni sferi."

*Yair Netanjahu je sporno objavo danes izbrisal s svoje Facebook strani.

Welcome to the club, Yair - absolutely amazing, wow, just wow. pic.twitter.com/D3yMWhUIGa — David Duke (@DrDavidDuke) September 10, 2017

K. S.