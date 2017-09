Neurje na Hrvaškem: Zadar delno "pod vodo"

Rdeči alarm za Istro in Reko

11. september 2017 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Močno deževje je v ponedeljek zjutraj prizadelo tudi severno Damalcijo in Istro. Najbolj mesto Zadar, kjer je voda zalivala hiše, kleti, delno pa je poplavljena tudi zadarska bolnišnica.

V Zadru je v nekaj urah padlo 190 milimetrov dežja na kvadratni meter, kar je več kot dvomesečno povprečje padavin v tem severnodalmatinskem mestu. Poplavljene so nekatere ceste, voda je vdrla tudi v stanovanjske in poslovne objekte. Težave so v mobilni telefoniji kot tudi v prometu, kjer zaradi občasnih električnih mrkov ne delajo semaforji.

V 24 urah več dežja kot ves september

Neurje je predtem povzročilo veliko preglavic prebivalcem v Pazinu, Poreču in Rovinju, kjer je v 24 urah padlo več dežja, kot je mesečno povprečje za september. Gasilci so morali posredovati več kot 75-krat, večinoma zaradi poplavljenih stanovanjskih in kletnih prostorov.

Pomoč gasilcev je bila nujna tudi v Pulju, Umagu, Buzetu in Labinu. Neurje v Istri je povzročilo kratkotrajne prekinitve v oskrbi z električno energijo.

Gasilci morali odstranjevati podrta drevesa

Poleg gasilcev in delavcev elektrodistribucije so imeli veliko dela tudi zaposleni v komunalnih in cestnih podjetjih, ki so odstranjevali podrta drevesa. Poplavljene so bile nekatere ceste v mestnih središčih Rovinja in Poreča, z lokalnih cest pa so morali odstranjevati kamne in blato.

Pri Pićnu je reka Raša v nedeljo podrla začasni most. Na eni od vodnih postaj na Raši se je gladina vode v noči na nedeljo dvignila z osem na 267 centimetrov.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je razglasil rdeči alarm za območje Istre in Reke, kjer napovedujejo močne nalive in tudi nevihte.

A. V.