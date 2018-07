Nevarna misija uspela: 12 dečkov s trenerjem je rešenih

Zdravstveno stanje osmih rešenih dečkov je stabilno

10. julij 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 15:56

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters

Junaški trud reševalcev je poplačan: uspelo jim je rešiti vseh dvanajst dečkov in njihovega trenerja, ki so bili 17 dni ujeti v jami na Tajskem. Zadnje so danes rešili štiri dečke in trenerja, zdravstveno stanje preostalih osmih dečkov, ki so jih rešili v nedeljo in ponedeljek, je stabilno.

"12 članov ekipe Wild Boars in njihov trener so prišli iz jame in so na varnem," so na svojem profilu na Facebooku zapisali tajski tjulnji, pripadniki specialne enote mornarice, in dodali: "Nismo prepričano, ali je to čudež, znanost ali kaj." Zdaj morajo iz jame Tam Luan Nang Non spraviti še štiri potapljače reševalce in zdravnika, ki so bili z dečki v jami.

Mednarodna nogometna zveza je povabila mlade tajske nogometaše na finale svetovnega prvenstva, a jim zdravstveno stanje onemogoča pot v Moskvo.



Dečki in njihov trener so bili v jami ujeti od 23. junija, potem ko je po njihovem vstopu v jamo območje zajelo hudo deževje in jim onemogočilo izstop. Po obsežni reševalni operaciji, v kateri so se domačim potapljačem pridružili tuji kolegi, so jih po tednu dni našli. Ob tem so se tajski reševalci zahvalili za mednarodno sodelovanje. Vodja reševalne akcije Narongsak Osotanakorn je misijo označil za "ekipo Združenih narodov". Sodelovali so strokovnjaki in prostovoljci iz Velike Britanije, Kitajske, Mjanmara, Laosa, Avstralije, ZDA in Japonske.

Začelo se je načrtovanje zahtevnega reševanja. V petek je na poti iz jame, kamor je ujetim prinesel kisik, umrl 38-letni tajski potapljač Saman Gunan. V nedeljo so potem rešili prve štiri dečke, stare od 14 do 16 let, v ponedeljek pa še druge štiri, stare od 12 do 14 let. V torek so rešili tudi najmlajšega med njimi, starega 11 let.

Zadnja faza reševanja se je začela danes ob 10.08 po krajevnem času, ko se je v podzemne rove jame spustilo 19 potapljačev. Trajala je približno osem ur. Kot poroča Guardian, je na Tajskem znova začelo deževati, zato je bilo reševanje še oteženo, predvsem zaradi bojazni, da bi se lahko gladina vode v jami znova dvignila. "Sprva smo nameravali vsak dan rešiti štiri ljudi, da bi lahko uporabili iste potapljače. Ampak potem bi tam ostal samo en človek, zato smo se odločili, da danes rešimo vseh pet," je dejal tajski notranji minister Anupong Paočinda. Medtem so fante in trenerja že prepeljali na pregled v bolnišnico, kjer so v karanteni preostali dečki.

Dečki nosijo sončna očala

Kot je še pred rešitvijo zadnje peterice pojasnil Džesada Čokedamrongsuk s tajskega ministrstva za javno zdravje, so vse rešene dečke temeljito zdravstveno pregledali, naredili so vse od krvnih preiskav do slikanja pljuč, srca, pregleda oči in njihovega duševnega stanja. Prav tako so jih oskrbeli z intravenozno terapijo in antibiotiki ter jih cepili proti tetanusu in steklini.

Dečki preventivno še vedno nosijo sončna očala, saj so bili tako dolgo v temi, da so njihove oči izredno občutljive za svetlobo. Prav tako so okrepili njihovo prehrano in jim ob sprva tekoči hrani zdaj dovolili kruh in čokolado, česar so si v torek zjutraj tudi najbolj zaželeli. Čeprav imajo v svoji sobi televizijo, je za zdaj še ne smejo gledati, da ne bi postali razdraženi, poroča Guardian.

V bolnišnici še sedem dni

Na opazovanju v bolnišnični oskrbi bodo še najmanj sedem dni. Starše so za zdaj lahko videli le skozi zastekljeno steno, niso se jih pa mogli dotakniti, še danes pa naj bi se z njimi slišali po telefonu.

Reševanje dečkov iz jame je trajalo šest ur v eno smer in pet nazaj. Potapljači so morali vsakega dečka posebej voditi skozi ozke prehode, pred tem so jim dali močna pomirjevala, da jih med reševalno akcijo ni zgrabila panika. Nihče izmed mladih nogometašev nima izkušenj s potapljanjem, zato so strokovnjaki opozarjali, da bi jih lahko zgrabila panika. Danski potapljač Ivan Karadzic je za danski radio razkril, da dečki v nedeljski reševalni akciji "niso bili popolnoma omamljeni, a tudi odzivali se niso več čisto prav".

Kazenska ovadba trenerja?

Nogometnemu učitelju dečkov zdaj grozi kazenski pregon, čeprav ga starši dečkov ne obsojajo. Kot je za televizijske Odmeve povedal Matjaž Horvat, slovenski učitelj na Tajskem, se je trener že opravičil staršem in jim zagotovil, da "bo poskušal poskrbeti za otroke po svojih najboljših močeh". "Tajska je zelo hierarhična država, v kateri so starši zelo spoštovani, in če so podprli učitelja in ga ne obtožujejo, bo verjetno z njim vse v redu. Res pa je, da trenutno policija postaja raziskuje možnosti, da bi ga obtožila, ker je dečke odpeljal v jamo, a o tem govoriti je še prezgodaj. Osebno upam, da ga ne bodo, saj menim, da se je dobro izkazal."

K. Št., K. T., T. J.