Neznanci ugrabili župana libijskega glavnega mesta Tripoli

Kaos od leta 2011

29. marec 2018 ob 18:23

Tripoli - MMC RTV SLO, STA

Skupina oboroženih moških je župana libijskega glavnega mesta Tripoli Abdulraufa Hasana Bajtelmala ponoči ugrabila z njegovega doma, so sporočile mestne oblasti.

Kot so sporočili iz mestnega sveta Tripolija, so ugrabitelji župana odpeljali na neznano lokacijo, pri čemer so uporabili orožje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zahteve ugrabiteljev oziroma motivi za ugrabitev še niso znani.

Mednarodno priznano vlado narodne enotnosti v Tripoliju so mestne oblasti pozvale, "naj takoj sprejme vse potrebne ukrepe za županovo osvoboditev". V znak protesta je mestni svet prekinil vse svoje aktivnosti.

Libija se sooča z nasiljem in kaosom že vse od strmoglavljenja režima Moamerja Gadafija leta 2011, ki so ga omogočile zahodne države, članice Nata, predvsem Francija, Velika Britanija in ZDA. Za oblast v tej z nafto bogati državi se borita mednarodno priznana vlada v Tripoliju in sile generala Kalifa Haftarja, ki vladajo v Bengaziju. Na ozemlju države delujejo tudi številne oborožene milice.

Varnostne razmere v Tripoliju so se sicer od lanskega poletja, ko so milice, povezane z vlado v Tripoliju, iz mesta pregnale nasprotnike, nekoliko izboljšale. Ugrabitve pa so kljub temu še vedno pogoste.

B. V.