Nicolas Sarkozy bo moral pred sodišče

7. februar 2017 ob 12:51

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy se bo moral pred sodiščem zagovarjati zaradi domnevnega nezakonitega financiranja kampanje leta 2012.

Francosko tožilstvo je pred slabim letom uradno uvedlo preiskavo proti Sarkozyju zaradi nezakonitega financiranja predsedniške volilne kampanje in ker je kot kandidat presegel zakonsko dovoljene izdatke za kampanjo. Izdatki so omejeni na 22,5 milijona evrov.

Podjetje Bygmalion, ki je organiziralo Sarkozyjevo kampanjo leta 2012, je 18,5 milijona evrov namesto organizatorjem kampanje zaračunalo takratni Sarkozyjevi stranki UMP in tako domnevno prikrilo višje izdatke.

Je vedel za nepravilnosti?

Več zaposlenih iz podjetja Bygmalion, med njimi tudi računovodja, in več nekdanjih članov stranke UMP, ki se je kasneje preimenovala v Republikance, je nepravilnosti priznalo, nihče pa zanje ni obtožil nekdanjega francoskega predsednika, ki je na volitvah leta 2012 izgubil proti Francoisu Hollandu.

Sojenje se bo osredotočilo na to, ali je Sarkozy vedel za nepravilnosti oziroma ali je celo sam sprejel odločitve o tem. Sarkozy je že septembra 2015 policiji med zaslišanjem povedal, da se ne spomni, da bi ga kdo opozoril na sporno financiranje, in očitke označil za farso. Odgovornost pa očita podjetju Bygmalion in stranki UMP, ki jo je takrat vodil Jean Francois Cope.

Doslej na sodišču le še Chirac

Do danes se je na sodišču poleg Sarkozyja znašel le še en francoski predsednik. Jacques Chirac je bil leta 2011 zaradi korupcije v času, ko je bil še župan Pariza, obsojen na dvoletno pogojno zaporno kazen.

Sarkozy se je tudi pred letošnjimi volitvami potegoval za predsedniško nominacijo desnice, a ga je na strankarskih volitvah premagal njegov nekdanji premier Francois Fillon, ki se sicer v zadnjih dneh sooča z obtožbami na račun domnevno fiktivne zaposlitve soproge.

