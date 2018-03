Nigerija: Del ugrabljenih deklet se je vrnil

Nekatera dekleta naj bi umrla

21. marec 2018 ob 10:50,

Dapchi - MMC RTV SLO, Reuters

Kot pravijo očividci, so se nekatera od 110 deklet, ki so bila prejšnji mesec ugrabljena v šoli v mestu Dapchi na severovzhodu Nigerije, v sredo vrnila.

Da so borci vrnili deklice, je potrdil tudi oče ene izmed deklic Bashir Manzo, ki je še pojasnil, da so jih pripeljali pred šolo danes zjutraj v več vozilih in jih izpustili. Po njegovih besedah so jih pred šolo odložili ugrabitelji, nato pa odpeljali naprej, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Kot pravijo prebivalci mesta, so dekleta vrnili moški, za katere mislijo, da so borci islamistične skupine Boko Haram. Ni pa znano, koliko deklet se je vrnilo. Da je dekleta pripeljal Boko Haram, je za Reuters dejal tudi vojaški častnik na nadzorni točki v Dapchiju.

Po poročanju BBC-ja okoliščine njihove vrnitve niso jasne, obstajajo pa znaki, da je morda pet deklet umrlo. Prejšnji teden je nigerijska vlada sporočila, da se bodo s teroristi pogajali o izpustitvi, vendar ni jasno, ali so za dekleta plačali odkupnino.

Ugrabitev deklet, starih med 11 in 19 leti, 19. februarja je bila najmnožičnejša, potem ko je Boko Haram leta 2014 iz mesta Chibok ugrabil več kot 270 šolark, kar je povzročilo mednarodno ogorčenje. Nekatera izmed tistih deklet so še vedno v ujetništvu.

Zadnja ugrabitev pomeni dodatni pritisk na predsednika Muhamaduja Buharija, ki je postal predsednik z obljubo o zatrtju Boko Harama in njegovega devetletnega upora.

