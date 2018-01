Nigerija: Samomorilski napad na mošejo; ujetniki pobegnili Boko Haramu

3. januar 2018 ob 14:30

Abuja - MMC RTV SLO

V samomorilskem napadu na severovzhodu Nigerije je bilo ubitih najmanj 14 ljudi. Medtem je več kot 700 ljudi, ki jih je ugrabila skrajna skupina Boko Haram, pobegnilo iz ujetništva.

Kot poroča AFP, je napad na mošejo v mestu Gamboru domnevno izvedel pripadnik islamistične skupine Boko Haram. Razstrelil se je v mošejo malo pred jutranjo molitvijo, po besedah civilnega pripadnika vojske Umarja Kachalle pa so iz ruševin potegnili 14 trupel. Kot je dodal, bo število žrtev še precej večje, saj je mošeja popolnoma uničena, poroča STA.

Lokalna patrulja, ki jo sestavljajo civilisti, je uro pred napadom zasledila štiri domnevne samomorilske napadalce na obrobju mesta, ki so začeli bežati. Dva sta se obrnila in zbežala stran, enega so aretirali, četrti pa je izginil v temi. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, vendar so tovrstni napadi značilni za Boko Haram.

Kot je sporočila nigerijska vojska, je medtem iz ujetništva pobegnilo več kot 700 ljudi, ki so jih ugrabili borci Boko Harama, poroča Al Džazira. Med ugrabljenimi so bili kmetje, ribiči in člani njihovih družin, ki so morali delati na kmetijah na Čadskem jezeru, je povedal polkovnik Timothy Antigha. Nigerijski vojaki so ubežnike našli blizu mesta Monguno na severovzhodu države blizu meje s Čadom in Kamerunom.

Kot je dodal Antigha, je svoboda več kot 700 ujetnikov posledica nenehnih napadov regionalne vojaške koalicije, cilj katerih je uničenje infrastrukture in logističnih povezav Boko Harama. Pred skoraj letom dni je nigerijski predsednik Muhammadu Buhari že razglasil skorajšnjo zmago nad islamistično milico. Kot piše Al Džazira, so od tedaj skrajneži izvedli številne drzne in uničujoče samomorilske napade. Nigerijska vojska je s čadsko, kamerunsko in nigrsko – države, kjer je milica tudi izvajala napade – oblikovala koalicijo, ki nadaljuje napade na islamistično skupino. Močno je skrčila ozemlje, na katerem je, a se je skrajna skupina izkazala za zelo odporno.

Boko Haram je bil ustanovljen leta 2002 in je prvotno nasprotoval zahodnjaškemu izobraževalnemu sistemu v državi. Vojaške operacije je sprožil leta 2009, pri čemer je zavzel obsežno področje na severovzhodu Nigerije, prisegel pa je tudi zvestobo samooklicani Islamski državi. V napadih islamistične milice je bilo ubitih več kot 20.000 ljudi, okoli 2,6 milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Pogosto islamistični borci ugrabljajo otroke. Leta 2014 so v kraju Čibok v Nigeriji ugrabili 276 šolark. Več kot sto jih je še vedno pogrešanih.

