Nigerijska vojska mislila, da napada Boko Haram, a ubila 52 civilistov

Džihadisti v zadnjih tednih okrepili napade

18. januar 2017 ob 09:30

Abudža - MMC RTV SLO

Nigerijsko vojaško letalo je po pomoti odvrglo bombo na begunsko taborišče v zvezni državi Borno na severu države. Cilj napada je bila džihadistična skupina Boko Haram.

Ubitih je bilo najmanj 52 ljudi, najmanj 120 pa je ranjenih. Po podatkih nevladne organizacije Zdravniki brez meja je več kot 200 ljudi ranjenih oziroma je zaprosilo za zdravniško pomoč. Med žrtvami so tudi humanitarni delavci, ubitih je bilo šest članov Rdečega križa. Begunsko taborišče, v katerem je na tisoče notranje razseljenih oseb, ki so z domov zbežali zaradi nasilja islamistične milice Boko Haram, leži povsem na severovzhodu države ob meji s Kamerunom. Na tem območju vojska, kot zatrjuje, skuša džihadistični skupini zadati zadnji udarec. Ob tem je Unicef zapisal, da je "incident dokaz, kako pomembna je zaščita civilistov v zahtevnih humanitarnih krizah".

Predstavnica Rdečega križa Aleksandra Matijević je dejala, da je poleg omenjenih žrtev še več kot deset delavcev humanitarne organizacije ranjenih. V begunsko taborišče so prišli v torek, ko so tisočim notranje razseljenim osebam dostavili hrano. "Naše misli so zdaj z družinami naših delavcev, ki so izgubile svoje najdražje," je povedala in dodala, da bo Rdeči križ skušal zagotoviti humanitarno pomoč prizadetim v tem incidentu. V taboru so bili tudi člani organizacije Zdravniki brez meja (MSF). Član MSF-ja Hogues Robert je povedal: "Naša ekipa je bila na kraju nesreče. Prešteli so trupla. Več kot 200 ljudi je bilo po eksplozijah ranjenih." MSF je imel v Čadu in Kamerunu takoj pripravljene zdravniške in kirurške ekipe za pomoč ranjencem.

Sledi preiskava incidenta

General Lucky Irabor, vojaški poveljnik proti džihadistični skupini, je potrdil, da so bili med žrtvami tudi humanitarni delavci. Obenem je dejal, da je še prezgodaj, da bi ugotovili vzrok incidenta, je pa napovedal, da bo sledila preiskava. General Rabe Abubakar, predstavnik nigerijske vojske, je dejal, da so bili nekateri pripadniki islamistične milice opaženi blizu Ranna, vojska pa jih je skušala odstraniti. "Vse nas napaka zelo boli, vendar pa v vojaških operacijah, kakršna je ta, od časa do časa pride to takšnih stvari. Vsi obžalujemo dogodek, ki ni bil nameren," je pristavil.

Predstavnik Muhamaduja Buharija je v predsednikovem imenu ponudil vso pomoč administracije vladi v Bornu pri reševanju incidenta. Buhari je konec decembra že naznanil zmago nad Boko Haramom, potem ko je vojska prevzela nadzor nad trdnjavo v gozdu Sambisa. To naj bi bila zadnja trdnjava džihadistične skupine.

Boko Haram je z bombnimi napadi, pobijanjem, ugrabitvami in ropanjem opustošil po severu afriške države z največjim številom prebivalcev. Sedem let si prizadeva za strmoglavljenje vlade in oblikovanje kalifata. Od leta 2010 so džihadisti ubili več kot 15.000 ljudi, okoli dva milijona pa jih je zapustilo svoje domove. Skrajneži so v zadnjih tednih okrepili napade, saj je konec deževne sezone in so tako mobilnejši. Boko Haram je začel delovati leta 2002, napadati pa je začel sedem let pozneje. Obljubil je zvestobo samooklicani Islamski državi in se poimenoval "IS-jeva zahodnoafriška provinca".

Združeni narodi so prejšnji mesec namenili milijardo dolarjev pomoči za boj z lakoto v regiji. Po podatkih se naj bi skoraj 5,1 milijona ljudi v treh državah tu spopadalo s hudim pomanjkanjem hrane. Tretje leto zapored poljedelci niso mogli pridelovati hrane, saj se bojijo improviziranih eksplozivnih naprav, ki so jih skrajneži pustili za sabo. Nujno pomoč naj bi potrebovalo okoli 100.000 ljudi, večino otrok, ki bi lahko zaradi lakote umrlo.

T. J.