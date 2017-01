Nigerijska vojska v zračnem napadu na begunsko taborišče ubila 50 ljudi

MSF: Nesprejemljivo dejanje

17. januar 2017 ob 20:07

Abudža - MMC RTV SLO/STA

Nigerijsko vojaško letalo je v zračnem napadu na begunsko taborišče v Nigeriji ubilo 50 ljudi, 120 ljudi pa ranilo, je sporočila nevladna organizacija Zdravniki brez meja. Napad naj bi bil pomota.

Letalo naj bi bombo na taborišče odvrglo po pomoti, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal neimenovani visoki vojaški častnik.

Napad na begunsko taborišče Rann na severovzhodu Nigerije blizu meje s Kamerunom, kjer so nameščeni ljudje, ki so zbežali pred nasiljem džihadistične skupine Boko Haram, se je zgodil okoli 9. ure po krajevnem času.

Mednarodni odbor Rdečega križa je sporočil, da je med mrtvimi tudi šest nigerijskih delavcev Rdečega križa. Zdravniki brez meja (MSF) napad označili za "šok in nesprejemljivo dejanje". Zdravniške in kirurške ekipe v Kamerunu in Čadu so že pripravljene, da pomagajo oskrbeti ranjence, pravijo v človekoljubni organizaciji.

B. V.