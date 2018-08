Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Okoljske organizacije opozarjajo, da se ladje spet kopičijo in da se ponavlja zgodba Alpha Beacha, da morajo oblasti odstraniti razbitine. Foto: Reuters V nigerijskih ozemeljskih vodah naj bi bilo več tisoč zapuščenih ladij. Foto: AP Sorodne novice Gana in Nigerija zavrnili nečisto gorivo iz Evrope Dodaj v

Nigerijsko morje znova postaja odlagališče odsluženih tovornih ladij

Živ spomin na okoljsko katastrofo na plaži Alpha Beach

24. avgust 2018 ob 21:39

Lagos - MMC RTV SLO

Okoljske organizacije opozarjajo, da so mednarodna in domača podjetja ob obalah Nigerije v Atlantskem oceanu zapustila več tisoč odsluženih tovornih in ribiških ladij.

Prestolnica Lagos in mesto Port Harcour v delti reke Niger sta za ladjarski promet v Nigerijo glavni vstopni točki na Atlantski ocean, nedaleč stran pa v nigerijskih ozemeljskih vodah lebdijo zapuščene razpadajoče ladje ali le še preostanki njihovih rjavečih delov, poroča Deutsche Welle.

"Za nas to predstavlja ogromno težav. Razbitine ovirajo plovbo. Majhni čolni, ki jih uporabljajo prebivalci, lahko naletijo nanje, kar lahko ogrozi življenja. Ribiči se pritožujejo, zaradi razbitin težko ribarijo," je dejal vodja lagoškega predmestja Irede, Raymond Gold.

Živ spomin na Alpha Beach

Dolga leta so bile razbitine zapuščenih ladij velika težava na obrežju Alpha Beach, kjer so velike gmote, nekatere celo še neraztovorjene nekakovostnega gradbenega materiala, odklanjale valove in tako skupaj z naplavljenim drobirjem sprožile povsem drugačne abrazijske sile od tistih, ki so stoletja oblikovale sipko obalo. Posledica je bila obsežno spodjedanje obale in uničenje priobalnega rastja. Protesti javnosti so takrat oblasti prisilili, da so območje očistile razpadajočih ladij, vendar je učinek na okolje viden še danes.

"Pred leti je bilo tukaj na desetine zapuščenih ladij in še preden smo se zavedali, je voda prišla globlje na celino in pojedla vse kokosovce na obrežju. Danes teh dreves ni več tam. Tudi hiš, ki so bile nekoč blizu morja, ni več," okoljski problem izpostavlja Philip Jakpor iz organizacije Akcija za okoljske pravice.

Vprašanje lastništva ladij

Vzrok za nigerijska odlagališča ladij pa je najverjetneje birokratske narave. Mnogi lastniki tovornih ladij te raje zapustijo na morju, kot da bi jih dali v razrez, saj je zanje to ceneje. "Če jih ne opredelijo za razbitine, potem se jih nihče ne sme dotakniti. Zato, ker imajo lastnike," razlaga poklicni kapitan Ezekiel Ishola. Nigerijske oblasti imajo tako težave tudi z iskanjem lastnikov ladij.

Nigerijska uprava za pomorsko varnost in varnost je medtem sprejela prvi ukrep ter državna in mednarodna ladjarska podjetja opozorila, da bodo v primeru opuščanja plovil na ozemlju Nigerije sledile sankcije.

V galeriji si lahko ogledate prizore z Alpha Beacha med letoma 2011 in 2012:

J. R., Foto: Reuters in AP