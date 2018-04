Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Upokojencem so se na protestih proti pokojninski reformi pridružili tudi študenti. Foto: Reuters Protestniki za smrtne žrtve krivijo policijo. Foto: Reuters Dodaj v

Nikaragva: Več mrtvih v protestih proti pokojninski reformi

Največji protesti v mandatu predsednika Ortege

21. april 2018 ob 15:32

Managua - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V nasilnih protestih proti predlagani pokojninski reformi v Nikaragvi, ki potekajo že od srede, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj deset ljudi. Podpredsednica Rosario Murillo je sporočila, da je vlada pripravljena na dialog z "vampirji".

Več deset tisoč ljudi je na ulicah izrazilo nezadovoljstvo z nižanjem pokojnin in višanjem prispevkov zanje. Upokojencem so se na protestih v četrtek pridružili tudi podjetniki in študenti. Protestniki za smrtne žrtve krivijo policijo, ki naj bi proti protestnikom uporabila čezmerno silo in spodbujala nasilje. Med mrtvimi je po poročanju BBC-ja tudi najmanj en policist, ranjenih je več kot sto ljudi.

Študenti so v prestolnici Managua zavzeli državno univerzo ter z molotovkami in kamni napadli protiizgredno policijo, ki je odgovorila s solzivcem in gumijastimi naboji. V Masayi, središču Ortegovega levičarskega gibanja sandinistov, so predsednikovi podporniki s palicami napadli več sto protestnikov in jih več poškodovali. "Diktatorju ni všeč, če ljudje protestirajo," je dejal eden izmed protestnikov Juan Bautista.

Oblasti so v četrtek prekinile oddajanje štirih neodvisnih televizijskih postaj, ki so prenašale proteste. Dve sta tudi v petek ostali onemogočeni. Po navedbah nikaragovskega združenja Pen je bilo med poročanjem s protestov napadenih najmanj 11 novinarjev.

Protesti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sicer največji v Ortegovem 11-letnem mandatu.

Podpredsednica: Protestniki so vampirji

Podpredsednica Nikaragve in žena predsednika Daniela Ortege, Rosario Murillo, je protestnike označila za "vampirje, ki hočejo kri za hranjenje svoje politične agende", policijsko posredovanje pa označila za legitimno obrambo proti "majhnim skupinicam", vendar je sporočila, da je vlada pripravljena za dialog in da so "vse možnosti na mizi".

Pokojninska reforma predvideva dvig prispevka za pokojnino s 6,25 na sedem odstotkov plače. Delodajalci bodo glede na novo reformo morali za pokojnine nameniti 22,5 namesto 19 odstotkov, pokojnine upokojencem pa se bodo znižale za pet odstotkov, ta sredstva pa naj bi namenili za stroške zdravstva.

