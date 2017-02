Nikolić se ne bo potegoval za nov predsedniški mandat

Zanikali morebitno zamenjavo funkcij

21. februar 2017 ob 11:12,

zadnji poseg: 21. februar 2017 ob 11:41

Beograd - MMC RTV SLO

V ponedeljek sta se sešla srbski predsednik Tomislav Nikolić in premier Aleksandar Vučić. Dogovorila sta se za tesno sodelovanje v prihodnosti, Nikolić pa se je odpovedal kandidaturi za nov mandat.

Vodstvo vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je pred tednom v kandidaturi za predsednika podprlo Vučića, čeprav je Nikolić, ki je prav tako član SNS-ja, sprva izrazil namen za kandidaturo za drugi mandat. Zdaj se je odločil, da ne bo kandidiral na za april napovedanih volitvah.

Govorila o izzivih, ki so pred Srbijo

Kot sta po srečanju v skupnem sporočilu za javnost poudarila oba politika, je Srbija pred resnimi izzivi in preizkušnjami, ki zahtevajo skupen in vseobsegajoč odgovor državnega vodstva, poroča STA. "Enotnost vseh državnih funkcionarjev pri reševanju regionalnih vprašanj in preprečevanje krize najširših razmer sta prioritetni nalogi predsednika Nikolića in premierja Vučića. Predsednik in premier sta uskladila ukrepe in korake glede tožbe BiH-a zaradi genocida proti Srbiji kot tudi vprašanja obrambe življenjskih srbskih nacionalnih interesov v povezavi s članstvom Kosova v Unescu in Svetu Evrope," še piše v sporočilu za javnost.

Nikolić in Vučić sta zanikala, da sta razpravljala o prihodnjih porazdelitvah funkcij. Kot so sporočili z urada predsednika, to ni bila tema njunih pogovorov. Poudarila sta, da sta govorila o političnih razmerah in izzivih, ki so pred Beogradom, kar sta zapisala v skupni izjavi. "Dogovorila sva se, da še naprej skupaj vodiva državo. O funkcijah se bomo pogovarjali po zmagi na volitvah. Še naprej si bova prizadevala za napredek Srbije, Aleksandar pa bo kandidat za predsednika," je za Kurir povedal Nikolić.

Zanikali morebitno zamenjavo funkcij

Blic piše, da je vlada zanikala namigovanja, da bosta voditelja le zamenjala funkciji, na neki način po vzoru ruskega scenarija med Vladimirjem Putinom in Dmitrijem Medvedjevom. Dejali so, da ta možnost nikakor ni sprejemljiva. V javnosti so namreč ugibali, kaj bi lahko Vučić svojemu tekmecu ponudil v zameno za umik iz predsedniške tekme.

Funkcionarka SNS-ja Zorana Mihajlović je po njunem sestanku dejala, da Nikolićeva odločitev dokazuje moč stranke. Po njenih besedah so se s tem tudi razblinili vsi upi opozicije v uspeh na volitvah. "Dokazala sta, da je stabilnost Srbije najpomembnejša, nad vsem," je dodala Mihajlovićeva. SNS pričakuje, da bo Vučić izbran že v prvem krogu. Iz razdrobljene opozicije sta kandidaturo napovedala nekdanji varuh človekovih pravic Saša Janković in nekdanji zunanji minister Vuk Jeremić.

Bo novi premier Dačić?

Prvi podpredsednik srbske vlade in vodja srbskih socialistov (SPS), zunanji minister Ivica Dačić, je v prvem odzivu dogovor med Nikolićem in Vučićem označil kot pomembnega za politično stabilnost Srbije. Dačić naj bi bil glavni kandidat za Vučićevega naslednika na položaju premierja.

SNS je leta 2008 ustanovil prav Nikolić, Vučić pa je vodenje stranke prevzel leta 2012, ko je Nikolić postal predsednik Srbije. Za oba velja, da sta sicer strankarska prijatelja, a imata različne politične usmeritve. Nikolić velja za izrazito promoskovskega politika, medtem ko si Vučić prizadeva za približevanje Srbije Evropski uniji.

T. J.