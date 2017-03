Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 18 glasov Ocenite to novico! Stella je povzročila težave, ki pa niso bile tako hude, kot so se številni bali. Foto: EPA Čiščenje snega na Times Squaru v New Yorku. Foto: Reuters VIDEO V ZDA težave zaradi neurja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Niso se uresničile najbolj črnoglede napovedi glede snežnega neurja v ZDA

Huje v notranjosti države

14. marec 2017 ob 09:57,

zadnji poseg: 14. marec 2017 ob 18:46

New York - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Snežno neurje Stella, ki je zajelo najgosteje poseljeni severovzhodni del ZDA, je povzročalo težave v prometu, zaprli so tudi več šol in podjetij, niso pa se uresničile najbolj črnoglede napovedi.

Neurje je sicer povzročilo odpovedi poletov, zapiranje šol, javnih uradov in zasebnih poslov ter težave na cesti in v železniškem prometu. Na območju pada mešanica snega in dežja, zato snežna odeja ni omembe vredna.

V mestu New York so oblasti prekinile promet s podzemno železnico na progah, ki potekajo nad zemljo, ljudje pa večinoma upoštevajo priporočila, naj ostanejo doma in ne ovirajo odstranjevanja snega po ulicah. Sneg se topi skoraj sproti, več težav pa povzroča dokaj močan veter.

Različni deli območja so prizadeti različno. Brez elektrike je na začetku ostalo okoli 180.000 odjemalcev od Virginije na jugu pa naprej proti severu, odpovedanih je bilo približno 6.000 poletov, od tega skoraj 3.000 samo v območju mesta New York. Regionalna železnica Amtrak se je začasno ustavila, poštnih dostav ni.

Huje se godi prebivalcem v notranjosti stran od Atlantika. V Pensilvaniji so ponekod namerili okoli 30 centimetrov debelo snežno odejo. Neurje se bo glede na vremenske napovedi do večera razpihalo, težave pa bodo čez noč in v sredo zjutraj s poledico zaradi nizkih temperatur.

24-urno opozorilo

Državni meteorološki urad je zaradi Stelle sicer izdal 24-urno opozorilo, ki velja vse od Connecticuta do New Jerseyja. Dodatna opozorila pred neurjem so izdali še za območje od zvezne države Maine do Virginije.

Guverner Connecticuta je napovedal prepoved potovanja po zvezni državi, tudi sicer pa prebivalce celotnega območja, ki naj bi ga prizadelo neurje, pozivajo, naj se izogibajo cest, poroča AFP. Izredne razmere in opozorila veljajo do noči na sredo, ko naj bi se neurje rahlo umirilo.

Zaradi napovedanega neurja so odpovedali oziroma preložili več dogodkov. Med pomembnejšimi je srečanje nemške kanclerke Angele Merkel in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je s torka preloženo na petek.

T. K. B., B. V.