Niz slovesnosti ob dnevu Republike srbske

Slovesnosti naj bi se udeležil tudi srbski predsednik Nikolić

V Republiki srbski bodo z več slovesnostmi, tudi vojaško parado, obeležili za mnoge v BiH sporni praznik dan Republike srbske.

Kot je znano, so 25. septembra v Republiki srbski izvedli referendum, na katerem so volivci odločili, da bo 9. januar še naprej dan Republike srbske. Ustavno sodišče BiH je decembra zavrnilo izid referenduma in ocenilo, da je v nasprotju z ustavo BiH. 9. januar je za mnoge v BiH sporen, kajti na ta dan leta 1992 je del srbskih poslancev v parlamentu takratne BiH sprejel nezakonito odločitev o razglasitvi "republike srbskega naroda v BiH," čemur je sledila vojna.

Predsednik Republike srbske Milorad Dodik je v intervjuju za banjaluški časnik Glas Srpske ljudje pozval, naj se množično udeležijo današnjih slovesnosti. Praznovanje praznika mnogi vidijo kot del teženj po odcepitvi. Dodik je v petkovem intervjuju poudaril, da od te ideje ne namerava odstopiti, uresničili pa jo bodo, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

Slovesnosti v Banja Luki se bo udeležil tudi srbski predsendik Tomislav Nikolić.

Od nekaj več kot 1,2 milijona volivcev je na septembrskem referendumu svoj glas oddalo okoli 60 odstotkov volivcev, velika večina za ohranitev 9. januarja kot praznika Republike srbske.

