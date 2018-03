Nizke temperature in sneg po Evropi vzeli 60 življenj

Huda zima bo na Otoku vztrajala, drugje se bo živo srebro dvignilo

2. marec 2018 ob 14:11

Dublin/London/Varšava - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Izredno nizke temperature, ki vztrajajo v Evropi, so zahtevale okoli 60 žrtev. Največ, 21, ljudi je umrlo na Poljskem, sedem žrtev je mraz zahteval na Slovaškem, šest na Češkem, pet pa v Litvi.

Po državah so neobičajno mrzlo vreme poimenovali različno - Britanci so mu nadeli ime "pošast z vzhoda", Nizozemci "sibirski medved" in Švedi "snežni top".



Največ žrtev na Poljskem so nizke temperature zahtevale med brezdomci, ki so pili alkohol v upanju, da se bodo ogreli. A uživanje alkohola je v kombinaciji s temperaturo -15 stopinj Celzija, kolikor so jo izmerili ponoči v Varšavi, smrtonosna kombinacija, opozarjajo zdravniki. Štirje ljudje so umrli tudi v Franciji, dva v Srbiji, Italiji in Romuniji ter eden v Sloveniji, Španiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem.

Vremenske nevšečnosti so zajele tudi Irsko. V tej državi in v Veliki Britaniji se je val hladnega zraka z vzhoda v četrtek srečal z neurjem Emma z Atlantika, zaradi česar sta območje zajela obilno sneženje in velik padec temperatur. Letališče v Dublinu so zaradi rdečega opozorila pred sneženjem in poledico v četrtek popoldne zaprli in bo najverjetneje ostalo zaprto do sobote. Tudi dublinska borza je zaradi "ekstremnih vremenskih razmer" zaprta. Irske oblasti so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo domov.

Irska naj bi te dni po napovedih dobila eno najobilnejših pošiljk snega od leta 1982. Marsikje so prebivalci zato že v sredo izpraznili police trgovin.

Tudi v Veliki Britaniji je vreme ohromilo življenje. Zaprtih je več tisoč šol, na Škotskem je 15 sodišč odpovedalo predvidene obravnave.

Iz hiš le, če je nujno

Zaradi snega je na cestah po vsej državi obtičalo na stotine voznikov, ki jim je na pomoč priskočila tudi vojska. Oblasti prebivalcem svetujejo, naj domove zapuščajo le, če je nujno.

Na Otoku sta močno motena tudi letalski in železniški promet. Številna letališča, med drugim v Glasgowu in Edinburgu, so zaprta, z drugih poročajo o zamudah in odpovedih poletov. Veliko vlakov ne vozi. Na enem izmed vlakov na jugozahodu Velike Britanije, ki se je pokvaril, so potniki obtičali 11 ur in so preživeli noč v zelo nizkih temperaturah. Zaprto je tudi letališče v Ženevi v Švici.

Po napovedih vremenoslovcev se bo zimsko vreme v Veliki Britaniji in na Irskem nadaljevalo ves konec tedna in še na začetku prihodnjega tedna, v celinski Evropi pa se bodo temperature počasi dvignile.

A. P. J.