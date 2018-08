Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policija je ime osumljenca javno objavila na novinarski konferenci prejšnji teden v Maastrichtu, kjer so bili prisotni tudi starši in sestra umorjenega Nickyja Verstappna. Foto: EPA Nicky Verstappen je pred 20 leti izginil iz šotora na taboru, naslednji dan pa so našli njegovo truplo. Foto: EPA Dodaj v

Nizozemska: Osumljenec umora 11-letnega dečka aretiran po 20 letih

14.000 moških prostovoljno dalo vzorec DNK-ja

27. avgust 2018 ob 09:45

Maastricht - MMC RTV SLO

Nizozemska policija je sporočila, da je bil v Španiji aretiran Jos Brech, ki je osumljen, da je pred 20 leti v naravnem rezervatu Brunssummerheide umoril Nickyja Verstappna.

Nicky je bil tedaj star 11 let. Avgusta 1998 je bil na poletnem taboru v Brunssummerheidu, kjer je ponoči izginil iz šotora. V bližini so naslednji dan našli njegovo truplo. V naslednjih dneh so na tem območju opazili danes 55-letnega Brecha, ki ga je policija tedaj tudi zaslišala, vendar so ga obravnavali le kot nedolžnega mimoidočega, saj niso odkrili ničesar sumljivega, so poročali nizozemski mediji. Brech je sicer stanoval v bližini kraja umora.

14.000 moških prostovoljno dalo vzorec DNK-ja

Kot piše BBC, je bil edini dokaz v preiskavi tuj DNK, ki so ga našli na Nickyjevih oblačilih. Preiskovalci so pozvali javnost, naj sodeluje v preiskavi in naj prostovoljno da vzorec DNK-ja. Javilo se je 14.000 moških, med katerimi ni bilo Brecha. S primerjavo vzorcev je bilo mogoče ugotoviti, če je bil donator sorodnik z morilcem.

V času največjega projekta testiranja DNK-vzorcev na Nizozemskem, med katerimi je bil tudi njegov sorodnik oziroma sorodniki, je Brech izginil. Po aprilski prijavi o njegovem izginotju je policija preiskala osumljenčev dom v Simpelveldu na skrajnem jugovzhodu države in ugotovila, da se DNK stoodstotno ujema.

Španija ga bo izročila Nizozemski

"55-letni Jos B, osumljenec umora Nickyja Verstappna, je bil v nedeljo popoldne aretiran v Španiji, ki ga bo izročila Nizozemski," je sporočila policija v provinci Limburg, kjer je deček pred 20 leti izginil. Aretacija je sledila po tem, ko so preiskovalci prejšnji teden v javnosti objavili fotografijo osumljenca.

Po identifikaciji Brecha je policija sicer julija že izdala evropski nalog za prijetje, vendar je zaradi preiskave o tem molčala do zdaj. Policija je sporočila, da je Nizozemsko zapustil konec lanskega leta. Februarja je družini sporočil, da je na izletu v francoske Vogeze, kjer so ga po identifikaciji tudi iskali, od tedaj pa so za njim izgubili sledi. Vse do objave fotografije v javnosti, ko ga je nato priča prepoznala in to sporočila policiji.

T. J.