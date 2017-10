Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nizozemska vladna koalicija je po sedmih mesecih pogajanj vendarle predstavila vladni program. Drugi iz leve novi premier Mark Rutte. Foto: EPA VIDEO Nizozemska po 200 dnevih... Sorodne novice Podpredsednik turške vlade nezaželen na Nizozemskem Dodaj v

Nizozemska po sedmih mesecih dobila vladno koalicijo, ki želi nižje davke in večjo varnost

Zgolj za en poslanski sedež večine v parlamentu

10. oktober 2017 ob 17:28

Haag - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nova nizozemska desnosredinska vladna koalicija je sedem mesecev po parlamentarnih volitvah v Haagu predstavila svoj program. V ospredje postavlja davčne olajšave in investicije v varnost.

"Vsi državljani morajo imeti koristi od razcveta," je poudaril premier Mark Rutte, ki bo vodil vlado, v kateri bosta dve liberalni in dve krščanski stranki. Nova vlada naj bi prisegla konec oktobra.

Pričakovati je, da bo nova koalicija bolj konservativna kot dosedanje zavezništvo desnih liberalcev in socialnih demokratov. Vlada želi zmanjšati nelagodje številnih državljanov zaradi globalizacije in migracij, piše v koalicijski pogodbi. Tako je predvidena strožja azilna in migracijska politika.

Program z naslovom Zaupaj v prihodnost je Rutte označil za ambicioznega in uravnoteženega. Predstavili so ga dan po dogovoru o vladni koaliciji, ki je sledil 209-dnevnemu koalicijskemu usklajevanju, najdaljšemu v zgodovini povojne Nizozemske. Pogajanja so pretresale debate o migrantski politiki, davkih in evtanaziji.

V novi vladi bodo ob Ruttejevi VVD še stranka krščanskih demokratov CDA, levi liberalci D66 in manjša Krščanska unija. V 150-članskem parlamentu bodo imeli 76 poslancev, torej za zgolj en poslanski sedež večine.

