Nizozemske železnice bodo plačale za vlogo v holokavstu

V prehodno taborišče Westerbork prepeljali 107.000 Judov

28. november 2018 ob 18:13

Westerbork - MMC RTV SLO

Nizozemsko državno železniško podjetje NS vzpostavlja komisijo, ki se bo s preživelimi in prizadetimi družinami dogovorila o poravnavi za transport v nacistična koncentracijska taborišča.

V prehodno taborišče Westerbork na severovzhodu Nizozemske je bilo prepeljanih okoli 107.000 Judov, ki so jih iz Westerborka nato transportirali v Auschwitz ali Sobibor. Preživelo je le okoli 5.000 ljudi, poroča BBC.

Nizozemske železnice so že pred leti priznale, da so "upravljale vlake v imenu nacističnih okupatorjev" med drugo svetovno vojno, za kar so se tudi opravičile – vendar so pri tem tudi zaslužile. "Nacisti so NS-ju ukazali in plačali, da omogoči železniški prevoz. Podjetje je to storilo brez vsakega ugovora," je za nizozemsko televizijo lani povedal predstavnik muzeja Westerbork Dirk Mulder.

Nizozemska javna radiotelevizija NOS ocenjuje, da so železnice s prevozom nizozemskih Judov v taborišče Westerbork zaslužile finančna sredstva v današnji vrednosti 2,5 milijona evrov.

Prehodno taborišče Westerbork so nacisti vzpostavili leta 1941. Julija 1942 so prve zapornike prepeljali v Auschwitz in Sobibor. Zadnji vlak z 279 ljudmi je iz Westerborka odpeljal 13. septembra 1944. Med transportiranimi iz Westerborka je bilo tudi 245 Sintov in Romov.

NS, ki je sicer tudi sofinanciral obnovo muzeja Westerbork, je v torek sporočil, da je ustanovil posebno komisijo za finančno poravnavo s prizadetimi, s čimer se bodo "učili, spoštovali in se na trajen način spomnili" žrtev holokavsta. Z ustanovitvijo posebne komisije za finančno poravnavo se je NS tudi izognil sodni poravnavi.

Uspešna kampanja Sala Mullerja

Odločitev prihaja po številnih sestankih direktorja NS-ja Rogerja Boxtela in Sala Mullerja, čigar starši so bili ubiti v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Leta 1941, ko je bil star pet let, so nacisti aretirali njegove starše in jih z vlakom transportirali iz Amsterdama v Westerbork, od koder so jih po devetih tednih premestili v Auschwitz. "Nikoli si nisem upal niti sanjati o takšnem razpletu. NS je prepoznal, da bolečine, ki jo čuti mnogo Judov, še ni konec," je dejal nekdanji fizioterapevt v nogometnem klubu Ajax.

Tudi francoske železnice plačale odškodnino

Muller je kampanjo začel po zgodbi v Franciji, ko je francoskim železnicam SNCF sodišče odredilo plačilo finančne kompenzacije za transport 76.000 francoskih Judov v koncentracijska taborišča. Leta 2014 so se ZDA in Francija dogovorile o vzpostavitvi 60 milijonov dolarjev vrednega sklada za poravnavo preživelim in družinam po vsem svetu.

J. R.