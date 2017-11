Nizozemski preiskovalci začeli preiskavo samomora Slobodana Praljka

Preiskava bo pokazala, kako je lahko Praljak storil samomor

30. november 2017 ob 12:42

Haag - MMC RTV SLO, STA

Nizozemski preiskovalci so uradno sprožili preiskavo samomora nekdanjega poveljnika bosanskih Hrvatov Slobodana Praljka. Zanima jih, kaj ga je ubilo in ali mu je kdo pomagal pridobiti domnevni strup.

Praljak je namreč v sredo po izreku pravnomočne sodbe, ki je zavrnila njegovo pritožbo, v sodni dvorani dejal, da ni vojni zločinec in da ne priznava sodbe, nato pa je iz temnorjave stekleničke domnevno spil strup. pozneje je v bolnišnici v Haagu umrl.

Tiskovni predstavnik sodišča Nenad Golčevski je potrdil, da je Praljak umrl, potem ko je "v sodni dvorani popil za zdaj še neznano tekočino in mu je postalo slabo". V skladu s standardnimi postopki so na zahtevo haaškega sodišča nizozemske oblasti sprožile preiskavo, je dodal predstavnik sodišča.

"Za zdaj se bo preiskava osredotočila na pomoč pri samomoru in kršenje zakona o zdravilih," so pozno v sredo sporočili z nizozemskega tožilstva. Preiskovalci bodo tako podrobneje proučili, kako je lahko kljub poostrenemu nadzoru in varnosti v sodno dvorano prišla steklenička s tekočino, kdo jo je priskrbel Praljku, ki je bil sicer v haaškem priporu, in ali je bil to strup.

Praljak sicer ni prvi, ki je naredil samomor oziroma je umrl v času sojenja na haaškem sodišču, je pa prvi storil samomor v javnosti. Leta 1998 se je v svoji celici ubil hrvaški Srb Slavko Dokmanović, istega leta je naravne smrti umrl bosanski Srb Milan Kovačević. V svoji celici se je leta 2006 ubil tudi nekdanji voditelj hrvaških Srbov med vojno na Hrvaškem Milan Babić. Istega leta so mrtvega v svoji celici našli še nekdanjega predsednika Zvezne republike Jugoslavije in Srbije Slobodana Miloševića, ki je umrl zaradi infarkta.

Potrjena sodba šesterici

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je v sredo v prizivnem postopku potrdilo sodbo na prvi stopnji šestim nekdanjim visokim predstavnikom samooklicane medvojne hrvaške tvorbe Herceg-Bosne, in sicer nekdanjemu predsedniku vlade Herceg-Bosne Jadranku Prliću na 25 let zapora, nekdanjemu obrambnemu ministru Brunu Stojiću na 20 let, načelniku generalštaba Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Milivoju Petkoviću na 20 let zapora, nekdanjemu načelniku vojaške policije Valentinu Ćoriću na 16 in vodji komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov Berislavu Pušiću na deset let. Praljku, nekdanjemu načelniku generalštaba HVO-ja, pa je sodišče potrdilo sodbo 20 let zapora.

B. V.