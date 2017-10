Nobelov nagrajenec za ekonomijo za delo na področju vedenjske ekonomije

Nagrada ni del prvotne skupine Nobelovih nagrad

9. oktober 2017 ob 12:08

Stockholm - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Letošnja Nobelova nagrada za ekonomijo je bila podeljena ameriškemu ekonomistu Richardu Thalerju za njegov doprinos na področju vedenjske ekonomije.

Njegovo delo se osredotoča predvsem na "razumevanje psihologije ekonomije", so sporočili iz Kraljeve švedske akademije. Po mnenju akademije je Thalerjev doprinos "zgradil most med ekonomijo in psihološkimi analizami posameznih odločitev".

Kot so dodali, so bili Thalerjevi teoretski uvidi in empirična dognanja ključni za oblikovanje novega in hitro rastočega področja vedenjske ekonomije, ki je imela velik učinek na številnih področjih ekonomskih raziskav in politik.

Nagrada za ekonomijo je bila vzpostavljena leta 1968 in ni bila del prvotne skupine Nobelovih nagrad. Njena vrednost znaša 1,1 milijona dolarjev.

B. V.