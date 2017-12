Nobelovi nagrajenci za mir pozivajo ZDA in Severno Korejo k umiritvi

Veleposlaniki jedrskih sil bodo bojkotirale podelitev Nobelove nagrade

10. december 2017 ob 10:12

Oslo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ob zvišanju napetosti na Korejskem polotoku sta 85-letnica, ki je preživela jedrski napad na Hirošimo in vodja organizacije Ican, ki je prejela Nobelovo nagrado za mir, ZDA in Severno Korejo pozvala k pogajanjem v izogib jedrski vojni.

Napetosti so se v zadnjih mesecih povišale zaradi severnokorejskega razvoja balističnih raket, ki bi lahko jedrsko konico ponesle do celinskega ozemlja ZDA. Po preizkusu prejšnji teden so ZDA severnokorejsko vodstvo opozorile, da bo "popolnoma uničeno", če bi izbruhnila vojna. Severnokorejskim preizkusom sledijo razkazovanja ameriške vojaške moči.

Izvršna direktorica Mednarodne kampanje za jedrsko razoroževanje (Ican), ki je letos prejela Nobelovo nagrado za mir, Beatrice Fihn, in 85-letna Secuko Thurlow, ki je s 13 leti preživela ameriški jedrski napad na Hirošimo, ZDA in Severno Korejo pozivata, naj nikar ne uporabijo jedrskega orožja in naj se pogajajo.

Podelitev Nobelove nagrade za mir lahko spremljate v živo na MMC TV. Prenos za začne ob 12.50.



"Nihče ne bi smel pretrpeti tega, kar smo mi pretrpeli," je po poročanju Reutersa dejala Secuko Thurlow, ki zdaj dela v okviru Icana. "Diplomatska rešitev je edina rešitev," je dodala.

Beatrice Fihn medtem opozarja, da se je tveganje za jedrsko vojno v zadnjem letu povečalo. "Zelo odločno pozivam vodstvi Severne Koreje in ZDA, naj opustita njihovo zelo nevarno retoriko. Prenehajte groziri z uporabo orožja za množično uničevanje. Prizadevajte si za diplomatsko rešitev," je dejala.

Podelitev Nobelove nagrade za mir

Secuko Thurlow in Beatrice Fihn bosta v Oslu danes skupaj prejeli Nobelovo nagrado za mir. Ican je nagrado prejel za "prizadevanja za osveščanje o katastrofalnih humanitarnih posledicah uporabe jedrskega orožja". Ican s sedežem v Ženevi sestavlja skupnost nevladnih organizacij iz okoli sto držav. V zadnjem desetletju opozarja na nevarnost jedrskega orožja in si prizadeva za njegovo globalno prepoved.

Pomembno zmago je kampanja dosegla julija, ko so Združeni narodi sprejeli nov sporazum o prepovedi jedrskega orožja. Podprlo ga je 122 držav, a niti ena država z jedrskim orožjem ali članica Nata. Za zdaj so jo sicer ratificirale tri države.

Veleposlaniki jedrski sil bodo bojkotirali podelitev

Veleposlaniki več jedrskih velesil so sicer sporočili, da bodo bojkotirali letošnjo podelitev Nobelove nagrade za mir. Njihova odločitev naj bi bila politične narave. Vse jedrske velesile, na svetu naj bi jih bilo devet, namreč niso podprle omenjenega sporazuma.

ZDA, Velika Britanija in Francija bodo tako na letošnjo podelitev poslale zgolj nižje predstavnike. Med jedrskimi silami, ki bodo na podelitev poslale veleposlanike, sta zgolj Rusija in Izrael, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili iz norveškega Nobelovega odbora.

B. V.